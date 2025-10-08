Topo

Notícias

Rio: 50 animais com sinais de maus-tratos são resgatados em canil clandestino

Rio

08/10/2025 13h07

A Polícia Civil do Rio de Janeiro resgatou 50 animais vítimas de maus-tratos, nesta terça-feira, 7, em um canil clandestino na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais da 26ª DP (Todos os Santos) e da 25ª DP (Engenho Novo) foram acionados após denúncias de que cães estariam sendo comercializados no local e que as condições eram insalubres.

Ao chegarem no local, no bairro do Riachuelo, os policiais flagraram dezenas de cães, entre filhotes e adultos, com sinais de maus-tratos. Os animais apresentavam sinais de sarna, pulgas, infecções nos ouvidos e olhos, além de estarem sem alimentos e água no local. A residência não possuía higiene básica e não contava com ventilação adequada.

A ação da Polícia Civil contou com o apoio das Comissões de Defesa e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os agentes constataram a ausência de documentos que autorizassem o funcionamento do local.

De acordo com o ativista pela proteção de animais Guga Ungerer, o canil clandestino comercializava cachorros das raças Lulu-da-Pomerânia, American Bully, Shitzu, Chihuahua e Golden Retriever. O local apresentava fezes acumuladas, ausência de limpeza, falta de vacinação, sem veterinário responsável técnico, sem alvará de funcionamento e sem qualquer documentação fiscal.

Todos os animais foram acolhidos pela ONG Adote Um Bichinho RJ, que assumirá os cuidados emergenciais e encaminhará para adoção responsável. A dona do estabelecimento foi encaminhada à delegacia por maus-tratos e exploração ilegal de animais, além de furto de energia.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Bombardeios paramilitares em hospital do Sudão deixam 20 mortos em 24 horas

Venezuela anuncia envio de tropas para principal aeroporto e regiões do Caribe

Mulher é presa por suspeita de matar pai envenenado no Rio

Ataque contra caravana de presidente do Equador foi 'tentativa de assassinato', diz ministro

De Minaur e Auger-Aliassime avançam em Xangai e se aproximam do ATP Finals

Rio: 50 animais com sinais de maus-tratos são resgatados em canil clandestino

Homem que atacou sinagoga no Reino Unido disse agir em nome do Estado Islâmico

Autor de ataque à sinagoga em Manchester jurou lealdade ao EI

Companhias aéreas dos EUA se preparam para 3º dia de atrasos nos voos em meio à paralisação do governo

Teto de restaurante de Fogaça desaba após explosão no centro de São Paulo

CCJ da Câmara aprova barrar processo contra Gustavo Gayer no STF por crimes contra a honra