Teto de restaurante de Fogaça desaba após explosão no centro de São Paulo

08/10/2025 13h03

O teto do restaurante Jamile, no bairro da Bela Vista, centro de São Paulo, desabou na tarde de hoje. Cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça, que também consta como sócio do local.

O que aconteceu

Suspeita inicial dos Bombeiros é de que uma explosão de gás tenha causado o desabamento. A ocorrência aconteceu às 12h27, em horário de almoço.

Seis pessoas ficaram feridas e duas delas estavam sob os escombros às 14h, uma delas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros. Todos os resgatados estavam conscientes. Não há confirmação oficial se eram funcionários ou clientes do restaurante.

Uma das vítimas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, outros dois tiveram escoriações e uma não teve estado de saúde divulgado. Eles foram levados a três unidades de saúde diferentes: UPA Vergueiro; UPA da Vila Mariana e PS São Paulo.

As duas pessoas que seguiam sob os escombros às 13h20 conseguiam se comunicar com as equipes dos bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles tentavam estabilizar a estrutura para poder fazer o resgate das vítimas.

Defesa Civil e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram acionados para o local. Ao menos outras cinco viaturas dos bombeiros também atenderam a ocorrência.

Bombeiros foram acionadas por volta das 12h30. O restaurante já estava aberto, não há informações se tinham clientes no local.

Antes e depois do restaurante do chef Fogaça, que desabou após explosão de gás no centro de São Paulo - Reprodução - Reprodução
Antes e depois do restaurante do chef Fogaça, que desabou após explosão de gás no centro de São Paulo
Imagem: Reprodução

Cardápio do restaurante é assinado pelo chef Henrique Fogaça, que também consta como sócio do local. O UOL buscou o restaurante e representantes do chef e aguarda retorno sobre o assunto.

Henrique Fogaça - Fernando Moraes/UOL - Fernando Moraes/UOL
Henrique Fogaça
Imagem: Fernando Moraes/UOL

O Jamile tem capacidade para 120 pessoas e foi inaugurado em setembro de 2015. Em seu site, o estabelecimento diz que se destaca pela gastronomia, drinks autorais e carta de vinhos.

Esta matéria está em atualização, mais informações em instantes

