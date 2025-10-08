Renault repagina Kwid elétrico e mantém preço

SÃO PAULO (Reuters) - A Renault lançou nesta quarta-feira uma versão com design atualizado do compacto elétrico Kwid, mantendo o preço da versão anterior em meio a um ambiente de crescente competição no segmento de carros eletrificados no Brasil.

A montadora lançou o carro com a mesma mecânica da versão anterior - bateria de 27 kWh, peso de 965 quilos e autonomia mínima de cerca de 180 quilômetros - pelo preço de R$99.990, o que o mantém no posto de elétrico mais barato do país.

"Já vendemos pouco mais de 3 mil carros... O consumo de mobilidade 100% elétrica de perfil urbano tem tido crescimento importante nos últimos meses", disse o presidente da Renault Brasil, Ariel Montenegro, em apresentação a jornalistas.

A primeira versão do Kwid "E-Tech" foi lançada em 2022. O carro segue sendo produzido na China e importado ao Brasil, disse o executivo.

"O melhor ano está sendo 2025", disse Montenegro. Apesar de ser o carro elétrico mais barato do país, as vendas do Kwid elétrico no acumulado do ano até setembro somam cerca de 1.070 unidades, equivalente a uma fatia de mercado de 0,6%, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Em 2024, a montadora francesa vendeu no mesmo período 801 unidades do modelo.

O lançamento ocorre em um momento em que vários fabricantes no país e distribuidores de marcas importadas estão disputando espaço nas vendas de carros eletrificados no Brasil, o segmento do mercado que mais tem crescido há vários meses.

A líder no segmento segue sendo a chinesa BYD, que apesar de ainda não ter fábrica operando no Brasil já detém 40,3% do mercado de carros eletrificados do país, com vendas acumuladas neste ano até o final do mês passado de 77.258 unidades, de acordo com a ABVE.

Segundo dados da associação de montadoras Anfavea divulgados nesta quarta-feira, as vendas de carros eletrificados novos no Brasil acumulam alta de 56% neste ano até o fim de setembro, somando 192 mil unidades, das quais apenas 25% foram produzidas no país.

O lançamento da Renault ocorreu um dia depois da rival Stellantis confirmar que a marca chinesa de veículos eletrificados Leapmotor vai chegar ao Brasil em novembro com dois utilitários esportivos (SUV) importados.

(Por Alberto Alerigi Jr.)