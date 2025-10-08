realme 15 Pro: celular de 'Game of Thrones' traz nostalgia, dragões e IA

Mais de seis anos após o fim da série na HBO, os fãs de "Game of Thrones" (GOT) poderão reviver parte da nostalgia da saga envolvendo o Trono de Ferro. Dessa vez, na palma da mão, com o novo celular temático da linha realme 15 Pro. O modelo chegará em breve ao Brasil, segundo a empresa confirmou ao UOL. O preço não foi divulgado.

Com acabamento nas cores preto e dourado, o modelo tem, por exemplo, dragões da Casa Targaryen cravados na parte traseira. Ele ainda muda de cor de acordo com a temperatura, de preto para vermelho — inspirado no renascimento da personagem Daenerys Targaryen por meio do fogo.

O realme 15 Pro temático foi lançado hoje (8) no Game of Thrones Studio Tour, estúdio na Irlanda do Norte onde várias cenas originais da série foram gravadas. A fabricante chinesa convidou o UOL para acompanhar de perto o anúncio da linha inspirada em GOT. A seguir você confere como é o celular e a sua relação com a série.

Dragão, calor e mudanças de cor

Em seu design, o lançamento destaca, além do símbolo com dragões Targaryen, o lema da casa: "Fire and Blood" (Fogo e Sangue, na tradução direta).

Imagem: Bruna Souza Cruz

Faça o celular mudar de cor. Outro destaque do lançamento é uma traseira sensível ao calor, que faz o telefone mudar de cor do preto para o vermelho conforme a temperatura sobe. Durante o evento, a empresa mostrou como funciona com ajuda de recipientes com água quente. É só mergulhar o aparelho e as cores mudam imediatamente.

Mais referências à GOT

Interface fria ou quente. Você pode customizar a tela inicial e aplicativos para que eles sejam exibidos inspirados nos temas gelo, em que os programas ficam com tons azuis, ou fogo, tudo fica mais avermelhado e laranja. Todos os ícones já instalados no celular ficam personalizados e inspirados na série.

Filtros temáticos para as fotos. Se você escolher o tema Reino, inspirado na glória de King's Landing, a cena fica com um tom mais quente, puxado para o dourado.

Caso escolha o filtro Terra do Norte, a cena fica com mais tons de azul, lembrando o gelo, inspirado em Winterfell, lar da Casa Stark, de acordo com a realme.

Caixa "ovo de dragão". Faz referência à caixa que abriga o produto, relembrando o baú de ovos de dragão de Daenerys Targaryen. Ela é feita de madeira. Dentro dela, ao abrir, um mapa de Westeros é exibido e o trono de ferro também, símbolo do poder na série.

Caixa "ovo de dragão" e celular no Trono de Ferro Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Símbolos das principais famílias da saga. Ao movimentar o telefone em direção a um foco de luz, a parte superior próximo ao conjunto de câmeras na parte de trás do smartphone "revela" uma série de outros símbolos de GOT, como:

lobo, da casa Stark

leão, da casa Lannister

cervo, da casa Baratheon

O título cravado da série Game of Thrones cravado na traseira também fica mais brilhante e dourado. Ao redor das câmeras, ainda existem duas inscrições "Winter is coming" e "Hear me roar", os lemas das casas Stark e Lannister, respectivamente.

Outras configurações importantes

O modelo inspirado na série tem as configurações internas parecidas com a do irmão realme 15 Pro padrão, que já é vendido no Brasil. A seguir, você confere outras características da edição especial GOT.

Bateria gigante. O modelo tem uma das maiores baterias do mercado, com 7.000 mAh, o que deve fazer com que ele fique longe da tomada mais de um dia, um dia e meio, dependendo do seu uso. Ainda não foi possível comprovar essa promesa, mas ele tem potencial para conseguir sim durar bastante.

realme 15 Pro Game of Thrones (dir.) x realme 15 Pro padrão (esq.) Imagem: Bruna Souza Cruz

Tela ótima para games. Além da tecnologia Amoled, que oferece bom equiíbrio de brilho, a taxa de atualização é de 144 Hz (quanto maior esse número, melhor e mais rápida será a transição de elementos na tela).

Processador. Snapdragon 7 Gen4 promete dar ao smartphone um desempenho fluido em tarefas leves e pesadas, como jogos e uso de IA para editar imagens, por exemplo. Mas é importante destacar que o conjunto é de um celular intermediário premium, porém não é um top de linha.

Não deve ser um celular esquentadinho. Ao menos tecnicamente, já que a realme integrou um sistema de resfriamento por câmara de vapor.

Tela do realme 15 Pro exibe ícones inspirados em Game of Thrones Imagem: Bruna Souza Cruz

Bastante espaço de armazenamento. Até 512 GB de armazenamento.

Bem resistente, com certificações IP68 e IP69 contra água e poeira.

Câmeras com IA

São duas câmeras principais traseiras com 50MP e o sistema da marca tem diferentes funções de inteligência artificial, segundo a marca, como:

remoção de reflexo em fotos (AI glare remover)

filtros personalizados

edição com IA, no qual é possível transformar imagens comuns em cenas medievais com o comando: "de volta ao mundo do poder" (em português).

AI modo festa, para ajudar em fotos em ambientes com baixa luz.

AI paisagem

A lente de selfie tem 50 MP. Durante testes iniciais, ela se mostrou interessante para fotos em ambientes com boa iluminação. Já em locais com menos luz, o processamento do telefone demorou um pouquinho para concluir a imagem. Mas isso não é nada alarmante. É preciso testar com mais calma esse smartphone para obter uma avaliação mais completa.

*A jornalista viajou a convite da realme.

