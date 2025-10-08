realme 15 Pro: celular de 'Game of Thrones' traz nostalgia, dragões e IA
Mais de seis anos após o fim da série na HBO, os fãs de "Game of Thrones" (GOT) poderão reviver parte da nostalgia da saga envolvendo o Trono de Ferro. Dessa vez, na palma da mão, com o novo celular temático da linha realme 15 Pro. O modelo chegará em breve ao Brasil, segundo a empresa confirmou ao UOL. O preço não foi divulgado.
Com acabamento nas cores preto e dourado, o modelo tem, por exemplo, dragões da Casa Targaryen cravados na parte traseira. Ele ainda muda de cor de acordo com a temperatura, de preto para vermelho — inspirado no renascimento da personagem Daenerys Targaryen por meio do fogo.
O realme 15 Pro temático foi lançado hoje (8) no Game of Thrones Studio Tour, estúdio na Irlanda do Norte onde várias cenas originais da série foram gravadas. A fabricante chinesa convidou o UOL para acompanhar de perto o anúncio da linha inspirada em GOT. A seguir você confere como é o celular e a sua relação com a série.
Dragão, calor e mudanças de cor
Em seu design, o lançamento destaca, além do símbolo com dragões Targaryen, o lema da casa: "Fire and Blood" (Fogo e Sangue, na tradução direta).
Ao movimentar o telefone em direção a um foco de luz, a parte superior próximo ao conjunto de câmeras na traseira do smartphone "revela" uma série de outros símbolos de GOT, como:
Faça o celular mudar de cor. Outro destaque do lançamento é uma traseira sensível ao calor, que faz o telefone mudar de cor do preto para o vermelho conforme a temperatura sobe. Durante o evento, a empresa mostrou como funciona com ajuda de recipientes com água quente. É só mergulhar o aparelho e as cores mudam imediatamente.
Mais referências à GOT
Interface fria ou quente. Você pode customizar a tela inicial e aplicativos para que eles sejam exibidos inspirados nos temas gelo, em que os programas ficam com tons azuis, ou fogo, tudo fica mais avermelhado e laranja. Todos os ícones já instalados no celular ficam personalizados e inspirados na série.
Filtros temáticos para as fotos. Se você escolher o tema Reino, inspirado na glória de King's Landing, a cena fica com um tom mais quente, puxado para o dourado.
Caso escolha o filtro Terra do Norte, a cena fica com mais tons de azul, lembrando o gelo, inspirado em Winterfell, lar da Casa Stark, de acordo com a realme.
Caixa "ovo de dragão". Faz referência à caixa que abriga o produto, relembrando o baú de ovos de dragão de Daenerys Targaryen. Ela é feita de madeira. Dentro dela, ao abrir, um mapa de Westeros é exibido e o trono de ferro também, símbolo do poder na série.
Outras configurações importantes
O modelo inspirado na série tem as configurações internas parecidas com a do irmão realme 15 Pro padrão, que já é vendido no Brasil. A seguir, você confere outras características da edição especial GOT.
Bateria gigante. O modelo tem uma das maiores baterias do mercado, com 7.000 mAh, o que deve fazer com que ele fique longe da tomada mais de um dia, um dia e meio, dependendo do seu uso. Ainda não foi possível comprovar essa promesa, mas ele tem potencial para conseguir sim durar bastante.
Tela ótima para games. Além da tecnologia Amoled, que oferece bom equiíbrio de brilho, a taxa de atualização é de 144 Hz (quanto maior esse número, melhor e mais rápida será a transição de elementos na tela).
Processador. Snapdragon 7 Gen4 promete dar ao smartphone um desempenho fluido em tarefas leves e pesadas, como jogos e uso de IA para editar imagens, por exemplo. Mas é importante destacar que o conjunto é de um celular intermediário premium, porém não é um top de linha.
Não deve ser um celular esquentadinho. Ao menos tecnicamente, já que a realme integrou um sistema de resfriamento por câmara de vapor.
Bastante espaço de armazenamento. Até 512 GB de armazenamento.
Bem resistente, com certificações IP68 e IP69 contra água e poeira.
Câmeras com IA
São duas câmeras principais traseiras com 50MP e o sistema da marca tem diferentes funções de inteligência artificial, segundo a marca, como:
- remoção de reflexo em fotos (AI glare remover)
- filtros personalizados
- edição com IA, no qual é possível transformar imagens comuns em cenas medievais com o comando: "de volta ao mundo do poder" (em português).
- AI modo festa, para ajudar em fotos em ambientes com baixa luz.
- AI paisagem
*A jornalista viajou a convite da realme.
