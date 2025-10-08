Real Madrid confirma lesão na panturrilha de Huijsen, cortado da seleção espanhola

O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira (8) que o zagueiro Dean Huijsen sofreu uma lesão na panturrilha, pela qual o jogador teve que ser cortado da seleção espanhola, substituído por Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Dean Huijsen e a avaliação do departamento médico, foi diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha esquerda", escreveu o clube merengue em um comunicado.

Embora o Real Madrid não tenha estimado um tempo de recuperação, a imprensa espanhola aponta que Huijsen deve ficar afastado por um período de 12 a 15 dias, podendo retornar no clássico contra o Barcelona, no dia 26 de outubro, pelo Campeonato Espanhol.

Antes da confirmação da lesão pelo clube, a seleção espanhola, que está concentrada para os jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 contra Geórgia (sábado) e Bulgária (15 de outubro), já havia anunciado o corte do jogador.

Líder do Grupo E das Eliminatórias com 6 pontos em duas rodadas, a 'Roja' tem chances de já garantir a classificação direta para o Mundial do ano que vem caso vença os dois jogos desta rodada dupla, nos quais é favorita.

