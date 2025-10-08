Quem é Henrique Fogaça, chef de restaurante na Bela Vista onde teto desabou

O chef Henrique Fogaça assina o cardapio do Jamile, restaurante no bairro da Bela Visto, no centro de São Paulo, onde o teto desabou hoje.

Quem é Henrique Fogaça?

Fogaça, 51, nasceu em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ele descobriu o interesse pela gastronomia aos 22 anos, quando precisou cozinhar por conta própria após se mudar para São Paulo. Enquanto cursava comércio exterior, decidiu abandonar a carreira acadêmica e ingressar no curso de chef executivo da FMU em 2001. Começou vendendo hambúrgueres em uma Kombi e fez estágios em restaurantes paulistanos, como o D.O.M. e o Namesa.

Fogaça estreou na TV no Masterchef Brasil. Ele é jurado fixo do programa da TV Band desde a primeira temporada, em 2014, e permanece até hoje na atração, onde ganhou notoriedade.

É chef do Jamile, considerado um restaurante moderno e contemporâneo. Também é proprietário do Sal Gastronomia, que conta com duas unidades na capital paulista. Uma localizada na Bela Cintra, e a segunda localizada no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi.

Ela também é dono do Cão Véio. Fundado em 2013, o local se consagrou oferecendo uma pegada hardcore, decoração canina, petiscos e cervejas artesanais, conforme descreve o site do chef. O gastropub conta com cinco unidades localizadas nos bairros da Vila Mariana, Vila Madalena e Tatuapé em São Paulo, e nas cidades de Curitiba e Alphaville.

Fogaça também tem uma carreira musical. O chef é vocalista e compositor da banda de hardcore Oitão. O grupo, formado em São Paulo em 2008, já chegou a se apresentar no festival Rock in Rio.

Fogaça lamentou o acidente

O chef lamentou profundamente o acidente. Em nota, ele afirmou que não estava no local e manifesta sua solidariedade às vítimas e a seus familiares, "reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".

Fogaça está fora do país. Ele disse que mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.

Assessoria de comunicação do chef negou que ele seja sócio do restaurante. "É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento".

Desabamento no restaurante Jamile

O teto do restaurante, no bairro da Bela Vista, em São Paulo desabou na tarde de hoje. Seis pessoas ficaram feridas ou soterradas nos escombros.

Corpo de Bombeiros tenta resgatar vítima após desabamento em teto de restaurante na Bela Vista Imagem: Pedro Vilas Boas/UOL

Uma mulher que estava sob os escombros morreu. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A identidade da vítima não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

As outras cinco vítimas socorridas foram levadas a hospitais conscientes. Uma delas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, outros dois tiveram escoriações e os últimos não tiveram estados de saúde divulgados.

Não houve explosão no local. Segundo relatos de funcionários, o desabamento ocorreu no mezanino. A estrutura do teto desabou pouco antes das 12h, e as causas ainda serão apuradas, de acordo com os bombeiros. A ocorrência foi atendida pela corporação às 12h27, em horário de almoço, mas o restaurante não estava aberto no momento.

Imóvel consta com CLCB (Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros) válido, segundo o Corpo de Bombeiros. O restaurante fica na rua 13 de Maio, 647.

Inicialmente foi informado que havia ocorrido uma explosão ambiental, porém, a partir de relatos de pessoas que estava no local, segundo eles, a estrutura somente desabou. Tenente Olívia Perrone, do CBMESP

Defesa Civil e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram acionados para o local. Ao menos outras cinco viaturas dos bombeiros também atenderam a ocorrência.

* Com informações da Agência Estado e de reportagens publicadas em 11/04/2023 e 08/10/2025.