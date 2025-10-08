Topo

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Ministro dos Esportes, André Fufuca (PP-MA), em evento com Lula no Maranhão - Reprodução - 06.out.25
Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 18h58

André Fufuca (PP-MA) afirmou que atua acima de "disputas partidárias internas" ao optar por manter o cargo de ministro dos Esportes mesmo se tornando, por causa disso, alvo de punições por seu partido.

O que aconteceu

"Minha fidelidade é, primeiramente, ao povo", afirmou Fufuca em comunicado divulgado nas redes sociais. "Seguirei contribuindo de forma construtiva e dedicada para a boa gestão e governabilidade do país, lado a lado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva", diz ele.

À imprensa, ministro disse que punição foi "muito dura". Em entrevista hoje em Brasília, Fufuca afirmou que não esperava a medida. "Não concordo, mas respeito a decisão", acrescentou. Segundo ele, "o tempo vai mostrar qual é a melhor resposta" para a situação e seu plano é de se manter no partido.

Fufuca perdeu a vice-presidência nacional do PP e o comando de diretório no Maranhão. Em nota sobre as punições, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do partido, afirmou que a legenda "não faz e não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática".

Decisão do ministro de se manter no cargo está ligada às eleições de 2026. Nos bastidores, comenta-se que Fufuca planeja disputar uma vaga no Senado por seu estado. Ter o apoio de Lula nessa missão seria estratégico para ele. Na entrevista de hoje em Brasília, ministro se disse "pré-candidato" ao cargo.

