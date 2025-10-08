Motim de deputados: o que acontece a partir de agora no Conselho de Ética

O Conselho de Ética abriu ontem um processo disciplinar contra três deputados envolvidos no motim que impediu o funcionamento da Câmara em agosto. O prazo para conclusão do processo é de 90 dias.

O que acontece agora

Primeiro passo é a escolha do relator. O presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC), deve escolher até a próxima sexta-feira entre os deputados Castro Neto (PSD-PI), Albuquerque (Republicanos-RR) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), sorteados para a lista tríplice.

Relator será responsável pela anáise das condutas de Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Os deputados correm o risco de suspensão por pelo menos 30 dias, segundo as propostas da Corregedoria da Câmara.

Escolhido terá de ouvir testemunhas de defesa e acusação. Além disso, analisa imagens e documentos apresentados durante o processo.

Depois dessa etapa, relator apresenta parecer. O parlamentar pode sugerir punição ou arquivamento do caso.

Na sequência, integrantes do conselho apresentam seus votos. Segundo o regimento da Câmara, a votação deve ser nominal e exige maioria absoluta, ou seja, oito votos.

Se aprovada a punição, deputados podem recorrer à CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deverá então se manifestar sobre os "vícios apontados no recurso, mas não suspende os efeitos da decisão do conselho". Se o grupo decidir pelo arquivamento, quem entrou com o pedido de suspensão também pode recorrer à CCJ.

Após votação no conselho, tema irá a plenário. Neste caso, o voto para cassar ou não o deputado é secreto. Para que os parlamentares sejam punidos é preciso maioria absoluta: 257 deputados.

Trâmite é o mesmo para outros processos analisados pelo Conselho de Ética. Um deles é o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA desde fevereiro e articula uma campanha por sanções contra o Brasil. O processo foi instaurado em 23 de setembro e a expectativa é que o relator apresente seu parecer hoje.

Parlamentares pararam Câmara por 30 horas

Motim de deputados bolsonaristas paralisou o funcionamento da Câmara entre 5 e 6 de agosto por 30 horas. O grupo agiu para pressionar o Congresso a pautar a anistia aos condenados por atos golpistas em 2022.

Paralisação só acabou após acordo encabeçado por partidos do centrão. Hugo Motta (Republicanos-PB) precisou escalar seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), para liderar as negociações. O ex-presidente da Câmara e outros deputados conseguiram convencer o PL a desocupar a mesa do plenário.

Motta, entretanto, teve dificuldade até mesmo para conseguir sentar em sua cadeira. Os líderes de partido tiveram de afastar deputados bolsonaristas para que o presidente da Casa se aproximasse. Motta levou cerca de dez minutos para iniciar seu discurso.

Pollon, Van Hattem e Zé Trovão são acusados de continuarem o motim mesmo após o acordo. Outros 11 parlamentares, entre eles o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), receberão censura escrita —a punição nestes casos é uma espécie da cartão amarelo do conselho.

Deputados no Conselho de Ética