Fufuca é afastado da vice-presidência do PP após dizer que fica no governo

O ministro do Esportes, André Fufuca, foi afastado hoje da vice-presidência do Progressista após anunciar sua permanência no governo Lula.

O que aconteceu

"Fica afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido", diz nota assinada por Ciro Nogueira. O presidente nacional do PP afirmou também que fará uma "intervenção" no diretório do Maranhão para retirar o ministro do comando da legenda no estado.

Em evento com Lula na segunda-feira, o ministro reforçou apoio ao presidente. "Em 2022, eu cometi um erro [sobre apoiar Jair Bolsonaro]. Em 2026, pode ser que meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil", disse Fufuca.

A federação PP e União Brasil deu até 30 de setembro para todos os filiados entregarem cargos no governo. Fufuca e o ministro do Turismo, Celso Sabino (União), resistem até o momento. Ciro havia dito em entrevista à CNN que duvidava que Fufuca preferiria perder o comando do partido do que ficar no governo.

Lula classificou como "uma bombagem" as possíveis punições dos partidos aos ministros. Segundo o presidente, se as coisas estão dando certo "por que mexer? porque essa pequenez?". O petista disse ainda, durante entrevista à TV Mirante, que não vai "implorar" por apoios aos partidos em 2026 numa possível candidatura à reeleição.

O União realiza reunião hoje também para decidir sobre o processo de expulsão de Sabino. Ao chegar no local, o ministro afirmou que continuará no governo. "Vim hoje aqui pessoalmente para apresentar minha defesa nesse processo que não acho que é justo, que não seguiu o rito normal. Acredito que o partido tomou decisões precipitadas", afirmou.