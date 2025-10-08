Topo

Notícias

Produção industrial alemã tem em agosto maior queda em mais de três anos

08/10/2025 06h55

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A produção industrial da Alemanha caiu muito mais do que o esperado em agosto diante de uma queda acentuada na fabricação de automóveis, uma vez que a demanda antecipada antes das tarifas dos Estados Unidos secou.

A produção industrial caiu 4,3% em comparação com o mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas nesta quarta-feira, a maior queda desde março de 2022, logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Analistas consultados pela Reuters previam recuo de 1,0%.

A produção no maior ramo industrial da Alemanha, a indústria automotiva, caiu 18,5% em relação ao mês anterior, devido à combinação de fechamentos anuais de fábricas para feriados e trocas de produção, informou o escritório de estatísticas.

A demanda do principal parceiro comercial da Alemanha, os Estados Unidos, desacelerou após meses de compras antecipadas antes das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

"Mesmo que possa haver alguns fatores pontuais em jogo, tememos que a queda acentuada na produção industrial também reflita fortemente o fim da antecipação de tarifas por parte dos EUA", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING.

Ele alertou que os dados industriais "extremamente decepcionantes" de agosto aumentaram o risco de mais um trimestre de contração para a economia alemã, que encolheu 0,3% no segundo trimestre em comparação com os três primeiros meses do ano.

(Reportagem adicional de Klaus Lauer, Tristan Veyet e Emanuele Berro em Gdansk)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

O que se sabe sobre arrastão em prédio na Barra Funda que gerou prejuízo de mais de R$ 2 mi

Governo Lula tem avaliação positiva de 33%, aprovação e desaprovação do presidente têm empate técnico, diz Genial/Quaest

Israel e Hamas trocam lista de reféns e prisioneiros; negociações pelo fim da guerra avançam no Egito

Perícia confirma metanol adicionado em bebidas apreendidas em São Paulo

Para 49%, Lula sai mais forte após encontro com Trump, diz pesquisa Genial/Quaest

Procurador dá parecer contrário a recurso de Zambelli para deixar prisão

Genial/Quaest: cresce rejeição à anistia e maioria é contra reduzir penas dos condenados de 8/1

Bruxelas propõe medidas para blindar agricultores europeus de acordo com o Mercosul

Governo Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 49%, aponta Genial/Quaest

Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

Nobel de Química premia estrutura que armazena gases e captura poluentes