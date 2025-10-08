Topo

Produção de veículos cresce 5,8% em setembro ante igual mês de 2024, mostra Anfavea

São Paulo

08/10/2025 10h19

A produção de veículos teve alta de 5,8% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, chegando a 243,4 mil unidades. Na comparação com agosto deste ano, porém, houve recuo de 1,5% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Divulgado nesta quarta-feira, 8, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que no acumulado do ano até setembro, houve 1,986 milhão de veículos montados, 6% acima do volume registrado no mesmo período de 2024.

Já as vendas do mês passado, de 243,2 mil veículos, subiram 2,9% no comparativo com setembro de 2024. Na margem, ou seja, de agosto para setembro, as vendas cresceram 7,9%. Com isso, as vendas no acumulado do ano até o encerramento do terceiro trimestre atingiram 1,910 milhão de veículos, 2,8% acima do observado no mesmo período de 2024.

As exportações, por sua vez, somaram 52,5 mil veículos no mês passado, uma alta de 26,2% em relação a setembro de 2024. Na comparação com agosto, porém, houve queda de 8% nas exportações.

Desde o início do ano, 430,8 mil veículos foram exportados, um crescimento de 51,6% ante os dez primeiros meses de 2024. A Argentina é o principal destino das vendas de veículos ao exterior e vem puxando o resultado.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 1,3 mil vagas de emprego foram criadas nas montadoras em setembro. O setor agora emprega 111,4 mil trabalhadores.

