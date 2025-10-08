Topo

Notícias

Priner registra receita bruta de R$394,3 mi no 3º trimestre

08/10/2025 06h18

(Reuters) - A Priner disse na noite de terça-feira que registrou uma receita bruta de R$394,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, abaixo dos R$432,8 registrados no mesmo período do ano passado mas em linha com o valor do trimestre anterior, de acordo com comunicado ao mercado.

A empresa, especializada em serviços de engenharia de manutenção industrial, disse que celebrou contratos no valor total aproximado de R$604,3 milhões no terceiro trimestre e que terminou esse período com 857 vagas em aberto, que serão preenchidas no trimestre seguinte.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk, edição Michael Susin)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Nobel de Química premia o japonês Susumu Kitagawa, Richard Robson, nascido no Reino Unido, e Omar M. Yaghi, jordaniano-americano

Compras argentinas e sinalização de entendimento com EUA animam empresários no Brasil

"Não é um assédio aleatório", diz presidente da Comissão Europeia sobre guerra híbrida com a Rússia

Ela viveu cena da novela na vida real: 'Fui estuprada e ninguém me acolheu'

Estudo revela como maior templo do Egito surgiu de uma 'ilha' do Nilo

Haddad esperava reforço de caixa, e Câmara aprovou pauta-bomba

Padilha sobre ajuda a mulher em voo: 'Não é a primeira vez que acontece'

Vice do TJ-SP que defendeu penduricalhos recebeu R$ 1,5 milhão em um ano

Hamas e Israel retomam debates por paz em Gaza com EUA, Qatar e Turquia

Conversa com Lula não diminuiu prestígio de Trump com bolsonaristas

Motim de deputados: o que acontece a partir de agora no Conselho de Ética