Premiê interino da França mostra-se esperançoso sobre orçamento, vê eleição antecipada menos provável

Por Inti Landauro e Makini Brice

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro interino da França, Sebastien Lecornu, adotou um tom cautelosamente otimista nesta quarta-feira, dizendo que um acordo sobre o orçamento do país pode ser alcançado, tornando menos provável a possibilidade de uma eleição antecipada.

As observações de Lecornu foram feitas no momento em que ele estava pronto para encerrar as negociações nesta quarta-feira com vários partidos e informar ao presidente Emmanuel Macron se ele havia encontrado uma maneira de acabar com a pior crise política da França em décadas.

"Há uma vontade de ter um orçamento para a França antes de 31 de dezembro deste ano", disse Lecornu aos repórteres após reuniões na terça-feira com os partidos conservadores e de centro-direita, e antes de se reunir com o Partido Socialista.

"E essa disposição cria impulso e convergência, obviamente, o que reduz as perspectivas de dissolução (do Parlamento)", disse ele.

Macron tem enfrentado repetidos apelos da oposição nos últimos dias para convocar eleições parlamentares antecipadas, ou então renunciar, para acabar com a crise política.

Lecornu, um leal a Macron, disse que se encontrará com o presidente ainda nesta quarta-feira, conforme planejado, para discutir os resultados de suas reuniões e verificar se um acordo é possível.

Lecornu, o quinto primeiro-ministro da França em dois anos, apresentou sua renúncia e a de seu governo na segunda-feira, horas depois de anunciar a formação do gabinete no domingo, tornando-o o governo de vida mais curta da França moderna.

Isso ocorreu depois que aliados e opositores ameaçaram derrubar o novo governo, com Lecornu dizendo que isso o impossibilitaria de realizar seu trabalho.

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, que se recusou a participar dessa rodada de negociações com Lecornu, deixou claro nesta quarta-feira que não participaria de nenhum acordo.

"Eu censurarei tudo. Agora chega -- a piada já durou muito tempo", disse ela aos repórteres, reiterando sua exigência de eleições parlamentares antecipadas.

(Reportagem de Inti Landauro, Makini Brice, Sudip Kar-Gupta; Reportagem adicional de Amanda Cooper e Alun John)