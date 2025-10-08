Topo

Prefeita esfaqueada na Alemanha foi atacada por sua filha, segundo polícia

08/10/2025 14h59

A prefeita de uma pequena cidade alemã, que foi vítima de um ataque com faca pouco mais de uma semana após ter sido eleita, foi esfaqueada por sua filha, informou nesta quarta-feira (8) a polícia, que já havia descartado uma motivação política.

O ataque contra a prefeita social-democrata Iris Stalzer, ocorrido na terça-feira, foi rapidamente condenado pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, que o classificou como um "um ato de ódio", antes de uma declaração oficial da polícia.

No mesmo dia, esta força de segurança indicou que acreditava se tratar de um drama familiar.

Stalzer, recém-eleita em Herdecke, cidade com cerca de 23 mil habitantes perto de Dortmund (noroeste), ficou gravemente ferida por sua filha adotiva de 17 anos, segundo a polícia.

Durante um interrogatório, Stalzer acusou sua filha e as provas recolhidas em sua residência, local do ataque, confirmaram as suspeitas.

A política agora está fora de perigo, acrescentou a polícia.

A notícia do ataque gerou imediatamente uma onda de inquietação na Alemanha, país que registrou um aumento da violência na política nos últimos anos.

Entre os exemplos mais trágicos está o de Walter Lübcke, um político conservador de Kassel, no oeste do país, que defendia a política de acolhimento de migrantes da chefe do governo Angela Merkel e que foi assassinado em junho de 2019 com um tiro na cabeça por um neonazista.

