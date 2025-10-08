PL da Dosimetria: Alcolumbre diz a Motta que texto precisa de ajustes

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalia que o texto do Projeto de Lei da Dosimetria ainda precisa de ajustes e só vai avançar após consulta aos senadores, revelou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O projeto busca reduzir e unificar as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, mas enfrenta resistência de partidos como MDB, PT e do próprio bolsonarismo. A expectativa é de resposta sobre os ajustes até o fim de semana.

Quando eles ajustam o texto, Alcolumbre é chamado e vai até a casa de Motta. Isso aconteceu ontem à noite. Alcolumbre fala sobre o que aconteceu e da derrubada da PEC da Blindagem. Ele olhou o PL da Dosimetria e falou 'eu não gosto, precisa de ajustes, mas eu nem consigo fazer isso se eu não ouvir os colegas do Senado. Vou levar esse texto e discuti-lo com o Senado'.

Nisso, Paulinho da Força diz 'a forma como colocamos aqui aparentemente está palatável para o Supremo, que é quem está fazendo os julgamentos. Se você vai mexer, então depois precisamos arrumar ali de novo'. Davi Alcolumbre diz que sim.

Eu fui até os aliados do Alcolumbre no Senado. Eles me disseram que achavam estranho. 'Aqui, o MDB não quer. O bolsonarismo também não quer. O PT não quer. Quem quer esse texto?' Bom, a ver o que vai acontecer. A expectativa do Paulinho da Força é ter uma resposta até o final de semana. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima destaca que, se houver acordo entre Senado e Câmara, a votação pode acontecer já na próxima terça-feira, e o texto atual é menos favorável a Jair Bolsonaro.

Se tudo ficar acertado com o Senado, pode ser que a gente volte a falar na semana que vem, mais especificamente na terça, da votação de projeto de lei que diminui a pena dos condenados na trama golpista.

A versão que está hoje é mais enxuta e menos benevolente a um personagem importante, alvo também desse projeto: Jair Messias Bolsonaro. Voltou-se àquela fórmula em que ele teria uma redução de cerca de seis anos nas penas que lhe foram atribuídas pelo STF. Daniela Lima, colunista do UOL

O que Eduardo Bolsonaro fez não foi exercer a livre manifestação de seu pensamento em meio ao seu mandato parlamentar. Ele foi até os EUA e, com a ajuda de Paulo Figueiredo, incentivou o governo de lá para o estabelecimento de sanções contra o Brasil, que acabaram se transformando em uma tarifa extra de 40% aplicada aos 10% que já estava aplicando aos produtos exportados para lá, o que acaba criando problemas para os empregos e empresas do Brasil. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

