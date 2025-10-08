Poupança no Brasil tem em setembro 2º maior volume de saques do ano, mostra BC

(Reuters) - A caderneta de poupança no Brasil registrou em setembro o segundo maior volume de saques líquidos no ano, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central.

No mês passado, houve um saque total de R$15,011 bilhões, volume que fica atrás apenas dos R$26,226 bilhões de janeiro. Somente os meses de maio e junho deste ano registraram depósitos líquidos.

O resultado de setembro levou o total de retiradas líquidas no acumulado do ano a R$78,469 bilhões. Em todo o ano de 2024 a poupança registrou saques líquidos de R$15,467 bilhões.

Em setembro, houve um saldo negativo de R$11,721 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Já a poupança rural teve saques de R$3,290 bilhões.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano -- a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.

(Por Camila Moreira)