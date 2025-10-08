Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

O Porsche Carrera incendiado no último domingo na zona rural da Lapa (PR), a 70 quilômetros de Curitiba, tinha cerca de R$ 450 mil em dívidas, segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual). O dono do carro é suspeito de queimar o próprio veículo e reportar roubo.

O que aconteceu

Proprietário do carro foi socorrido por moradores da região perto do veículo em chamas. O homem foi levado ao posto rodoviário da cidade, onde afirmou ter sido vítima de um sequestro relâmpago.

Assaltantes com arma calibre 12 e pistola teriam se aproximado numa Hilux branca e o abordado. O dono do Porsche relatou ter sido colocado no banco de trás do carro e levado da PR-427, onde dirigia quando foi surpreendido, para uma estrada rural.

Lá, criminosos teriam tentado tirar as rodas do carro de luxo. Como não tiveram sucesso, decidiram queimar o veículo e fugiram, afirmou o homem à PRE.

Dono do Porsche teve queimaduras leves nos braços e barba chamuscada. Ele disse que teria se queimado ao tentar apagar o fogo. O homem foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região depois de falar com a polícia.

Imagens de câmera de segurança levantaram suspeita sobre o dono

Carro foi encontrado "totalmente destruído". Uma câmera de segurança em uma fazenda próxima ao local onde estava o Porsche registrou o que aconteceu.

Imagens mostram homem com mesma descrição do dono do carro ateando fogo no veículo. Ele aparece de bermuda, blusa escura e boné — o mesmo tipo de roupa que o proprietário do Porsche vestia quando foi levado à delegacia — despejando algo dentro do veículo. Depois, olha para os lados e coloca fogo.

Vídeo não mostra outra pessoa tentando apagar chamas até chegada dos bombeiros. Isto contraria a versão do dono, que afirmou ter tentado conter o incêndio para justificar as queimaduras.

Porsche tem cerca de R$ 450 mil em dívidas. Ao UOL, o 3° sargento Colaço, do Posto Rodoviário Lapa, contou que os débitos são de IPVA, multas e outras pendências. A reportagem questionou se o carro tinha seguro, mas a informação não foi confirmada.

Polícia Civil do Paraná está investigando. Em nota ao UOL, disse apenas que "está apurando o caso a fim de esclarecer a motivação para o ocorrido".

Nome do dono da Porsche não foi divulgado. Por conta disso, não foi possível localizar sua defesa pelo UOL.