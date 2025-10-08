Topo

Notícias

Por que as mulheres vivem mais? As razões por trás da longevidade feminina

Combinação entre hábitos, hormônios e genética pode explicar longevidade feminina - David L/Adobe Stock
Combinação entre hábitos, hormônios e genética pode explicar longevidade feminina Imagem: David L/Adobe Stock
do UOL

Colaboração para VivaBem

08/10/2025 11h32

Elas fumam menos, bebem menos, vão mais ao médico e fazem mais exames preventivos. Mas o segredo da maior longevidade feminina não se resume a bons hábitos. Mesmo em outras espécies, as fêmeas tendem a viver mais do que os machos —o que sugere que a resposta está, pelo menos em parte, nos genes e nos hormônios.

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, globalmente, as mulheres vivem em média 73,8 anos, enquanto os homens chegam a 69,1. No Brasil, a diferença é ainda mais marcante: elas vivem seis anos a mais (79,7 contra 73,1, segundo o IBGE).

Relacionadas

'Nosunscreen': a nova moda da geração Z que é devastadora para a saúde

'Precisei de transplante após tomar remédio pra tireoide por conta própria'

Redistribuir gordura pode ser melhor para pré-diabetes do que perder peso

Cuidado e hormônios

A explicação parece estar no cruzamento entre biologia e comportamento.

De um lado, o estilo de vida: os homens ainda se expõem mais a riscos, cuidam menos da saúde e frequentam menos o consultório médico.

De outro, fatores hormonais. O estrogênio e a progesterona, predominantes no corpo feminino, fortalecem o sistema imunológico e funcionam como antioxidantes naturais, neutralizando os radicais livres que envelhecem as células e aumentando a proteção contra doenças cardiovasculares.

A testosterona, por outro lado, que confere aos homens vigor e massa muscular, pode cobrar seu preço com o tempo. Estudos apontam que esse hormônio acelera processos degenerativos e está associado a maior risco de hipertensão, aterosclerose e câncer de próstata.

Genética também conta

Desde a gestação, os embriões masculinos já demonstram desvantagem: morrem em ritmo mais alto que os femininos, informou uma reportagem da BBC. Isso acontece devido aos cromossomos que determinam o sexo — as mulheres têm dois cromossomos X, enquanto os homens têm um X e um Y.

O cromossomo X carrega genes importantes para a longevidade. Assim, se uma mulher tem um defeito genético em um dos X, o outro pode compensar a falha; os homens, sem essa "cópia de segurança", ficam mais vulneráveis a doenças e mutações.

Essa diferença se manifesta cedo: bebês do sexo masculino têm entre 20% e 30% mais probabilidade de morrer no fim da gestação, 14% mais chances de nascer prematuramente e um risco maior de lesões durante o parto, afirma a BBC.

*Com informações de reportagem publicada em 04/11/2022 e 05/02/2019

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

Anec prevê embarque de até 7,1 mi de t de soja e 6,3 mi de t de milho em outubro

Indonésia reforça controles após caso de camarões radioativos

Rede social informa ao STF que não vai reativar conta de Carla Zambelli

Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

PP afasta Fufuca após ministro se recusar a sair do governo Lula

Embora resistente, economia global mostra sinais de alerta, diz chefe do FMI

Victoria Beckham será protagonista de documentário da Netflix

Negociação sobre Gaza ocorre em meio a otimismo cauteloso; Hamas entrega nomes para trocas