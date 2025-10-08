Polícia alemã poderá derrubar drones ameaçadores

Topo

O governo alemão anunciou, nesta quarta-feira (8), que autorizará a polícia a derrubar drones ameaçadores, após vários dispositivos do tipo, supostamente enviados pela Rússia, causarem transtornos em países europeus. 

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, apresentou uma série de emendas legislativas que reforçam os recursos policiais para que possam responder "com tecnologia de ponta às ameaças representadas por drones". 

"Abater drones agora será regulamentado e possível para a polícia federal", disse o ministro após uma reunião de gabinete em que o texto foi apresentado. 

Além disso, um "centro de defesa antidrones" será criado para coordenar as ações da polícia federal e das forças policiais de cada estado, afirmou Dobrindt.

O ministro explicou que Berlim trabalha com outros países experientes nessa área, como Israel e Ucrânia, esta última alvo quase diário de ataques russos. 

"Estamos em negociações intensas com Israel e também com a Ucrânia", acrescentou. 

O ministro não especificou um prazo para a implementação dessas medidas, mas mencionou um orçamento de pelo menos 100 milhões de euros (R$ 623 milhões na cotação atual). 

A Rússia "provavelmente" esteve por trás dos alertas de drones em vários países europeus, incluindo o que paralisou o aeroporto de Munique no último fim de semana, disse o chefe de Governo alemão, Friedrich Merz.

