PF faz megaoperação contra abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o País

A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira, 8, uma megaoperação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no País. A operação cumpre 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Até o momento, foram 40 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas.

Trata-se da Operação Nacional Proteção Integral III, realizada em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 Estados brasileiros. O objetivo é identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

- Mandados de busca e apreensão: 182

- Prisões em flagrante: 40 (em atualização)

- Apreensão de menores: 2 (em atualização)

- Vítimas resgatadas: 2 (em atualização)

A operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o País.

Segundo a PF, 617 policiais federais de todos os Estados e 273 policiais civis de 16 Estados participaram da ação.

Veja abaixo os Estados atingidos:

- São Paulo

- Alagoas

- Amazonas

- Bahia

- Ceará

- Distrito Federal

- Espírito Santo

- Goiás

- Mato Grosso do Sul

- Pará

- Paraíba

- Pernambuco

- Piauí

- Rio de Janeiro

- Rio Grande do Sul

- Santa Catarina

A operação desta quarta é uma continuidade de ações realizadas anteriormente entre março e maio deste ano.

Somente em 2025, entre janeiro e setembro, foram cumpridos 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, conforme informações da PF.