PF faz megaoperação contra abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o País
A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira, 8, uma megaoperação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no País. A operação cumpre 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Até o momento, foram 40 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas.
Trata-se da Operação Nacional Proteção Integral III, realizada em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 Estados brasileiros. O objetivo é identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.
- Mandados de busca e apreensão: 182
- Prisões em flagrante: 40 (em atualização)
- Apreensão de menores: 2 (em atualização)
- Vítimas resgatadas: 2 (em atualização)
A operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o País.
Segundo a PF, 617 policiais federais de todos os Estados e 273 policiais civis de 16 Estados participaram da ação.
Veja abaixo os Estados atingidos:
- São Paulo
- Alagoas
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Pará
- Paraíba
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
A operação desta quarta é uma continuidade de ações realizadas anteriormente entre março e maio deste ano.
Somente em 2025, entre janeiro e setembro, foram cumpridos 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, conforme informações da PF.