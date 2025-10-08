Petróleo fecha em alta com exportações russas na mira

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (8) em meio a ataques da Ucrânia contra instalações energéticas russas e o aumento da demanda dos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em dezembro subiu 1,22%, a 66,25 dólares.

O equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em novembro subiu 1,33%, a 62,55 dólares.

"Existe uma preocupação crescente com a produção russa, levando em conta todos os ataques realizados pela Ucrânia contra suas infraestruturas", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O exército da Ucrânia realizou vários ataques contra refinarias em território russo nas últimas semanas.

Isso "obriga a Rússia a desviar o petróleo cru para os terminais de exportação em vez de transportá-lo para as refinarias", explicam os analistas da DNB Carnegie, o que significa uma "teste duro" para o país, cuja capacidade de exportação petrolífera é limitada.

A Rússia é um dos maiores produtores do mundo e qualquer interrupção de seu abastecimento afeta a oferta global e, consequentemente, os preços.

O mercado também recebeu com otimismo o informe sobre as reservas de petróleo dos Estados Unidos, na semana passada, devido ao aumento das importações, segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Agência de Informação Energética dos Estados Unidos (EIA).

Segundo a EIA, a quantidade de produtos fornecidos ao mercado americano, um indicador implícito da demanda global, aumentou consideravelmente até alcançar seu nível mais alto desde dezembro de 2022, com 21,99 milhões de barris diários.

