Petrobras prevê investimentos de R$2,6 bi para setor naval e de fertilizantes na Bahia

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras planeja investimentos de aproximadamente R$2,6 bilhões na Bahia, incluindo encomendas para o setor naval e fábrica de fertilizantes no Estado, afirmou a presidente da petroleira, Magda Chambriard, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Dentre os aportes, a maior parte irá para a contratação da construção de seis navios de apoio junto ao Estaleiro Enseada, em Maragogipe (BA).

Já para a área de fertilizantes, a petroleira prevê R$38 milhões para cada uma de suas fábricas de fertilizantes nitrogenados do Nordeste, sendo uma na Bahia e outra em Sergipe.

As fábricas de fertilizantes vão entrar em manutenção e no início de 2026 já deverão estar produzindo ureia e Arla 32, segundo Chambriard. A retomada das unidades já havia sido anunciada pela Petrobras.

(Por Marta Nogueira)