Petrobras divulga relatório de produção e vendas no dia 24/10 e balanço no dia 6/11

São Paulo

08/10/2025 09h38

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 8, que divulgará seu relatório de Produção e Vendas referente ao terceiro trimestre de 2025 no dia 24 de outubro. Já os resultados financeiros do período serão publicados em 6 de novembro, ambos após o fechamento dos mercados.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa ainda que realizará um webcast em 7 de novembro para comentar os resultados. O evento será apresentado em português e contará com tradução simultânea para o inglês.

