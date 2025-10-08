Pés e mãos gelados podem ser sinal de alerta de que algo não vai bem?

Quando a temperatura cai, anunciando a chegada de dias mais frios, é comum as extremidades do nosso corpo, como nariz, pés e mãos, ficarem geladas. Essa sensação acontece porque o organismo interrompe o fluxo sanguíneo nas extremidades para concentrar e manter o aquecimento dos órgãos internos, vitais para nossa sobrevivência, como o coração.

A condição pode afetar pessoas de todas as idades, porém idosos e crianças pequenas estão mais sujeitos aos efeitos. Isso acontece porque, nessa faixa etária, eles sofrem com a imobilidade e muitas vezes não se cuidam, mantendo-se cobertos a noite toda, por exemplo.

Mas e quando esse fenômeno começa a incomodar, manifestando-se, inclusive, em dias mais amenos e até mesmo quentes? Seria então um sintoma de doença grave ou de que algo não está bem no corpo?

Doenças relacionadas aos pés e mãos frios

Quando essa manifestação é muito frequente ou surge mesmo quando não está frio pode ser sinal de problemas mais graves.

Extremidades mais frias no organismo podem manifestar-se em decorrência de estresse, cigarro, anemia, aterosclerose, pressão alta, hipotireoidismo, má circulação e doenças autoimunes reumáticas, como a esclerodermia. Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, médico reumatologista

Pode ser também complicação por diabetes, hipotireoidismo ou doenças cardíacas.

Em um pequeno número de pessoas, o resfriamento das extremidades das mãos pode ser devido a uma doença vascular. É o caso da aterosclerose, na qual placas de gordura que se formam dentro do vaso sanguíneo atrapalham a circulação.

O cardiologista Bruno Caramelli explica que a insuficiência cardíaca, que é uma doença comum, também tem como uma de suas manifestações pés e mãos gelados porque existe um prejuízo na nutrição de sangue, na sua perfusão para as extremidades.

Há ainda a hiperidrose, que provoca alteração autonômica no sistema nervoso autônomo, esfriando mãos e pés. "Mas, novamente, não é marca registrada, tudo tem de ser avaliado num contexto", orienta Caramelli.

Dedos roxos, rigidez e formigamento

Conforme o ortopedista Sergio Gama, pessoas sensíveis ao frio podem apresentar, ainda, o fenômeno de Raynaud, que se caracteriza por dor associada a um quadro de arroxeamento ou palidez dos dedos.

"A limitação de movimento dos dedos das mãos pode ser muito incapacitante e ter múltiplas causas, como após fraturas e luxações, nas quais ocorrem encurtamento de ligamentos e formação de cicatrizes em volta das articulações. Esta situação pode piorar se o paciente permanecer muito tempo imobilizado, o que vai aumentar a rigidez", ressalta.

Vale lembrar que artrites ou inflamações agudas das articulações podem provocar rigidez matutina nos dedos e ter causa reumática (artrite reumatoide) ou infecciosa.

Imagem: iStock

Artroses começam com um processo inflamatório leve e que leva ao afilamento da cartilagem que forra as articulações e posterior formação de osteófitos, vulgarmente chamados de "bicos de papagaio".

O ortopedista explica que os nervos saem da coluna cervical e atravessam todo o braço, cruzando articulações, que podem ser pressionadas por uma má posição do cotovelo ou do punho (por exemplo, um excesso de flexão). "Nestes casos, o formigamento desaparece rapidamente quando movimentamos o membro", tranquiliza.

Por outro lado, é diferente quando o formigamento acontece por uma compressão do nervo dentro de algum túnel, no qual os nervos passam levando a doenças como a síndrome do túnel do carpo ou síndrome do canal cubital (cotovelo), frequentemente relacionadas a formigamentos recorrentes e persistentes nas mãos e nos dedos.

"Também podemos ter formigamento de causa metabólica, em pacientes diabéticos que desenvolvem neuropatias. Nos casos de infarto, o formigamento na mão só acontece se o coração não consegue mandar quantidade adequada de sangue para o membro superior", esclarece Gama.

Tratamento

A prevenção é sempre o melhor remédio —ou tratamento— para uma boa saúde, no entanto, há casos em que procedimentos mais direcionados serão necessários.

Assim, para dedos gelados associados a sintomas ou obstruções, o tratamento pode ser feito com remédios vasodilatadores ou que combatam a aterosclerose.

"A rigidez de dedos pode ser tratada com fisioterapia e exercícios específicos, e eventualmente, em casos mais graves, com cirurgias", orienta Gama.

Já os formigamentos podem ser melhorados com vitaminas do complexo B, uso de imobilizadores, fisioterapia e cirurgias descompressivas. "Principalmente nos casos de síndrome do túnel do carpo", adverte.

O tratamento irá depender de cada doença que provoca as extremidades frias. "Trabalhos científicos mostram que, quando quaisquer das doenças causadoras do fenômeno de extremidades frias são controladas, há também controle do fenômeno", explica Loures.

Fontes: Bruno Caramelli, médico cardiologista, diretor da Unidade de Medicina Interdisciplinar em Cardiologia do InCor do Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e presidente do Departamento de Cardiologia clínica da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia); Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, médico reumatologista em Maringá (PR), presidente da SBR (Sociedade Brasileira de Reumatologia); e Sergio Gama, médico ortopedista, membro da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia), mestre em ortopedia e trauma pelo HC-FMUSP, assistente do Grupo de Cirurgia da Mão da PUC-Campinas, e cirurgião de mão dos Hospitais Dasa.

* Com reportagem publicada em junho de 2023