Existe singular de 'parabéns'? Palavra está em grupo diferenciado da língua

08/10/2025 18h08

Quem nunca ouviu, ou cantou, um entusiasmado "parabéns!" durante um aniversário? A palavra é tão familiar que raramente paramos para pensar: será que existe uma forma singular, como "parabém"?

Na verdade, "parabéns" é uma palavra plural desde o nascimento. Ela pertence a um pequeno grupo do português conhecido como pluralia tantum — termos que só existem no plural, como "óculos", "férias" ou "condolências".

O singular "parabém" até existiu, sim, mas é um vestígio do passado. O termo chegou a ser registrado em dicionários antigos, mas caiu em desuso e desapareceu da língua falada.

Qual a origem de "parabéns"?

"Parabéns" vem da união das expressões "para + bem", no sentido literal de desejar o bem a alguém.

Essa ideia também aparece no espanhol do século XVI, com o termo "parabienes", que significava algo como "bons votos" ou "desejos de felicidade".

A forma espanhola influenciou o português, e ambas as línguas seguiram caminhos parecidos: o plural acabou se fixando como a forma natural de felicitação.

