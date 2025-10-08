Topo

Notícias

Para 49%, Lula sai mais forte após encontro com Trump, diz pesquisa Genial/Quaest

São Paulo

08/10/2025 07h58

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, indica que a maioria dos brasileiros considera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu politicamente fortalecido após o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O levantamento foi realizado antes da videoconferência entre os dois líderes, ocorrida na última segunda-feira, 6.

Para 49% dos entrevistados, Lula ganhou força após a aproximação com o mandatário norte-americano. Outros 27% avaliam que ele ficou "mais fraco", enquanto 10% dizem que sua posição permaneceu a mesma. Já 14% não souberam ou não responderam. A percepção de fortalecimento é predominante entre lulistas (78%) e eleitores que se declaram de esquerda (75%), enquanto a de enfraquecimento é maior entre bolsonaristas (51%) e pessoas que se identificam com a direita (48%). Entre os que afirmam não terem posicionamento, 44% dizem que o petista saiu mais forte e 25%, mais fraco.

A maioria dos brasileiros também acredita que Lula e Trump vão "se dar bem" ao iniciarem uma relação mais próxima, opinião de 51% dos entrevistados pelo instituto. Outros 36% avaliam que os dois não terão boa relação, enquanto 13% não souberam ou não responderam. Além disso, 65% defendem que o presidente brasileiro adote uma postura amigável em relação ao líder norte-americano. Outros 25% preferem que o petista mantenha uma posição "mais dura" diante de Trump.

No mesmo levantamento, 52% avaliaram como bom o discurso do petista na Assembleia Geral da ONU, e 34% o consideraram ruim. Em sua fala, o petista disse que as instituições do País estão "sob um ataque sem precedentes" de nações estrangeiras, mas não citou Trump nominalmente. "Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela", afirmou.

Durante a conversa de cerca de 30 minutos, Lula pediu a retirada da sobretaxa de 40% aplicada a produtos brasileiros e o fim das restrições impostas a autoridades do País. Trump afirmou ter gostado do telefonema e classificou o diálogo como "ótimo". Segundo a Quaest, 46% dos entrevistados avaliam que Lula deveria se esforçar para realizar um novo encontro com o republicano, enquanto 44% defendem que ele adote uma postura mais cautelosa e espere. Os dois líderes concordaram em se reunir pessoalmente em breve.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com base em 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Mulher é sequestrada em estacionamento de mercado na zona sul de SP

Maioria dos norte-americanos não quer envio de soldados sem ameaça externa, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Asteroide transita a apenas 400 km da Terra; passagem é uma das mais próximas já registradas

Trump diz que prefeito de Chicago e governador de Illinois deveriam estar presos

Papa Leão 14 diz aos bispos dos EUA para abordarem repressão de Trump à imigração

Café: exportador deixa de embarcar 625 mil sacas em agosto com gargalo logístico

Polícia conclui inquérito sem indiciar ninguém por queda de balão em SC

Preço do ouro supera US$ 4 mil por onça pela primeira vez

'Inside Gaza': o dia a dia dos jornalistas da AFP em Gaza

UE detalha como protegerá agricultores europeus no acordo com o Mercosul

Ataque de junta de Mianmar deixa ao menos 20 mortos em meio a guerra aérea