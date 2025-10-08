Papa Leão 14 diz aos bispos dos EUA para abordarem repressão de Trump à imigração

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 disse aos bispos dos Estados Unidos que o visitaram no Vaticano nesta quarta-feira que eles deveriam abordar com firmeza como os imigrantes estão sendo tratados pelas políticas de linha-dura do presidente norte-americano, Donald Trump, disseram os participantes, no mais recente impulso do pontífice sobre o assunto.

Leão 14, o primeiro papa dos EUA, recebeu dezenas de cartas de imigrantes descrevendo seus temores de deportação sob as políticas do governo Trump durante a reunião, que incluiu bispos e assistentes sociais da fronteira entre EUA e México.

"Nosso Santo Padre... está pessoalmente muito preocupado com essas questões", disse à Reuters o bispo de El Paso, Mark Seitz, que participou da reunião. "Ele expressou seu desejo de que a Conferência Episcopal dos EUA falasse com veemência sobre essa questão."

"Significa muito para todos nós saber de seu desejo pessoal de que continuemos a nos manifestar", disse Seitz.

O Vaticano não fez comentários imediatos sobre a reunião do papa.

Eleito em maio para substituir o falecido papa Francisco, Leão 14 demonstrou um estilo muito mais reservado do que seu antecessor, que frequentemente criticava o governo Trump e falava com frequência em comentários surpreendentes e improvisados.

Mas Leão 14 tem aumentado suas críticas nas últimas semanas.

O papa questionou, em 30 de setembro, se as políticas anti-imigração do governo Trump estavam de acordo com os ensinamentos pró-vida da Igreja Católica, em comentários que provocaram uma reação acalorada de alguns católicos conservadores proeminentes.

A Casa Branca disse que Trump foi eleito com base em suas muitas promessas, incluindo a de deportar estrangeiros ilegais criminosos.

Uma das cartas entregues ao papa nesta quarta-feira, compartilhada com a Reuters, descrevia uma família com dois membros que não tinham permissão legal para permanecer nos EUA e que tinham medo de sair de casa por medo de serem deportados.

"Acredito que o papa deveria se manifestar abertamente contra as operações e o tratamento injusto que a comunidade está sofrendo", dizia a carta, escrita em espanhol.

Leão 14 também se reuniu em particular com um grupo de cerca de 100 católicos norte-americanos envolvidos no ministério com imigrantes na noite de terça-feira, agradecendo-lhes por seu trabalho.

(Reportagem de Joshua McElwee)