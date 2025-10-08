Padilha sobre ajuda a mulher em voo: 'Não é a primeira vez que acontece'

Situações de emergência médica em voos são comuns para Alexandre Padilha, ministro da Saúde, segundo relato no Alt Tabet, do Canal UOL.

Na entrevista, o ministro, que é médico, relembrou o episódio recente em que prestou socorro a uma passageira que desmaiou antes da decolagem de um voo em Brasília, e afirmou que esse tipo de ocorrência é mais frequente do que se imagina.

"Não é a primeira vez que acontece isso comigo. É uma coisa mais comum do que você imagina. Tanto voo nacional, [como] voo internacional", contou.

No episódio, Padilha percebeu que a comissária pediu ajuda médica pouco antes da decolagem. Ele então se ofereceu para ajudar. "Fui lá, identifiquei rápido, era uma crise de hipoglicemia."

O ministro relata que a solução foi rápida: "Quando eu percebi que podia ser hipoglicemia, eu perguntei: 'ó, tem açúcar? Vamos pegar uma água com açúcar. Alguém tem uma bala aqui? Aí quem tinha uma bala era uma cantora, Mari Jasca, uma cantora que estava (...) exatamente na frente". O atendimento estabilizou a passageira até a chegada dos paramédicos, e o voo foi retomado depois.

Segundo Padilha, o caso ganhou repercussão após a própria cantora compartilhar o episódio nas redes sociais. Diante das especulações de que a passageira seria uma atriz contratada para criar uma ação encenada, o ministro negou qualquer atuação.

Teoria da conspiração tem o tempo todo, né? Impressionante. A minha luta permanente, e a luta dos profissionais de saúde, dos gestores hoje é contra o negacionismo, contra teorias da conspiração sobre tudo: sobre vacinas, sobre medicamentos. Alexandre Padilha

'Situação anormal', diz Padilha sobre crise do metanol

O avanço dos casos de intoxicação por metanol exige articulação integrada entre governo federal, estados e municípios, afirma Padilha.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, subiu para 17 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. No total, há 225 registros, sendo que 209 seguem em investigação.

A gente registra todo ano, em torno de 20 casos de intoxicação por metanol, ao longo dos últimos 10 anos. Então, é uma situação anormal. Alexandre Padilha

De acordo com o ministro, o número elevado de casos iniciais concentrados em um estado e a identificação de ocorrências em outras regiões indicam que o problema pode ter dimensão nacional. Ele afirmou que, com a mobilização do Ministério e o alerta às autoridades de saúde, novas notificações devem surgir.

