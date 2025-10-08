200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

Colaboração para o UOL, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã de hoje uma megaoperação contra o tráfico de drogas e o crime organizado.

O que aconteceu

Estão sendo cumpridos 60 mandados. Desses, 15 são de prisão e 45 de busca e apreensão. Eles estão sendo cumpridos na capital e em cidades da região metropolitana, informou a polícia, em nota.

Ação policial mobiliza mais de 100 viaturas e 200 policiais civis.

Armas, drogas e celulares foram apreendidos nas buscas. Até a publicação deste texto, no entanto, não há informações sobre suspeitos capturados. A polícia também não divulgou a identidade dos procurados.

Operação Linha Cruzada é conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), de Guarulhos. Também participam policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).