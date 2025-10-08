Topo

Notícias

200 policiais, 100 viaturas: SP tem megaoperação contra o tráfico hoje

Viatura da Polícia Civil de São Paulo - Divulgação/Polícia Civil de São Paulo
Viatura da Polícia Civil de São Paulo Imagem: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

08/10/2025 10h54

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã de hoje uma megaoperação contra o tráfico de drogas e o crime organizado.

O que aconteceu

Estão sendo cumpridos 60 mandados. Desses, 15 são de prisão e 45 de busca e apreensão. Eles estão sendo cumpridos na capital e em cidades da região metropolitana, informou a polícia, em nota.

Ação policial mobiliza mais de 100 viaturas e 200 policiais civis.

Armas, drogas e celulares foram apreendidos nas buscas. Até a publicação deste texto, no entanto, não há informações sobre suspeitos capturados. A polícia também não divulgou a identidade dos procurados.

Operação Linha Cruzada é conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), de Guarulhos. Também participam policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ex-chefe do FBI James Comey se declara 'não culpado' em caso impulsionado por Trump

Golpe do milho: como era esquema que deu prejuízo de R$ 120 milhões ao agro

Kim Kataguiri propõe emenda que autoriza Brasil a produzir bomba atômica

Sabino diz que fica com Lula e que União erra; Caiado reage: 'Imoralidade'

Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR; dono é investigado

Anec prevê embarque de até 7,1 mi de t de soja e 6,3 mi de t de milho em outubro

Indonésia reforça controles após caso de camarões radioativos

LinkedIn informa Moraes que não reativará conta de Carla Zambelli

Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

Líder dos conservadores britânicos, em crise, promete retomar valores do partido

PP afasta Fufuca após ministro se recusar a sair do governo Lula