Operação em SP mira tráfico de drogas e crime organizado

São Paulo

08/10/2025 12h26

A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira, 8, uma operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado. A ação ocorre na capital e na Grande São Paulo. O objetivo é desarticular quadrilhas envolvidas na distribuição de drogas e na lavagem de dinheiro do tráfico.

Ao todo, estão sendo cumpridos 60 mandados: 15 de prisão e 45 de busca e apreensão. Os alvos não foram divulgados. Até a última atualização divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), já foram apreendidos armas, drogas e celulares. Ainda não há a confirmação de nenhuma prisão.

A ação é coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Guarulhos, com apoio da Divisão de Operações Especiais (Dope) e de policiais do Amazonas, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

