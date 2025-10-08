PF prende 40 e resgata vítimas em operação contra abuso sexual de crianças

A Polícia Federal prendeu 40 pessoas em flagrante em uma operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, principalmente pela internet.

O que aconteceu

Operação Nacional Proteção Integral III cumpre 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão em todo país. A ação é conjunta entre a Polícia Federal e polícias civis em 16 estados brasileiros.

Duas vítimas foram resgatadas durante a operação. Ação da PF mira criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, principalmente pela internet.

São 617 agentes federais e 273 policiais civis envolvidos na operação. Entre os estados estão Alagos, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Em 2025, foram cumpridos 1.630 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais. A Operação Proteção Integral III é a continuação de outras ações deflagradas em março e maio deste ano.