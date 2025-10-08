Topo

Notícias

Operação contra abuso de criança e adolescente prende 55 pessoas

08/10/2025 12h28

Pelo menos 55 pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira (8) no âmbito da Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em ação conjunta com as polícias civis de 16 estados.

O objetivo é identificar suspeitos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, sobretudo, pela internet. Em nota, a corporação informou o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e de 11 mandados de prisão preventiva em todo o país.

Notícias relacionadas:

Além das prisões em flagrante, até a última atualização feita pela PF, haviam sido registradas duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas.

Participam da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Preocupados, governo e aliados tentam articular votação da MP da taxação e reclamam de "sabotagem" da oposição e centrão

ITIA aumenta apoio a jogadores investigados por corrupção e doping

Homem é preso por incêndio mortal em Los Angeles em janeiro

Bombardeios paramilitares em hospital do Sudão deixam 20 mortos em 24 horas

Venezuela anuncia envio de tropas para principal aeroporto e regiões do Caribe

Mulher é presa por suspeita de matar pai envenenado no Rio

Ataque contra caravana de presidente do Equador foi 'tentativa de assassinato', diz ministro

De Minaur e Auger-Aliassime avançam em Xangai e se aproximam do ATP Finals

Rio: 50 animais com sinais de maus-tratos são resgatados em canil clandestino

Homem que atacou sinagoga no Reino Unido disse agir em nome do Estado Islâmico

Autor de ataque à sinagoga em Manchester jurou lealdade ao EI