Topo

Notícias

Operação apreende bebidas alcoólicas clandestinas na zona norte do Rio

08/10/2025 21h06

Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram nesta quarta-feira (8) a Operação Fraude Zero, para coibir a comercialização de bebidas alcoólicas em depósitos clandestinos. A fiscalização ocorreu no bairro da Água Santa, na zona norte da capital, após denúncia.

O proprietário foi preso em flagrante. A ação contou com apoio de agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli.

Notícias relacionadas:

Os agentes constataram que o local não tinha autorização da prefeitura do Rio, nem licença da Vigilância Sanitária para funcionar. As investigações apontaram que os rótulos das bebidas eram "maquiados" para se aproximarem dos originais. O proprietário foi autuado em flagrante por falsificação de selo ou sinal público, falsificação, corrupção ou adulteração de substâncias, ou produtos alimentícios.

Durante a ação, centenas de litros de bebidas destiladas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia técnica.

Segundo o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, no último ano, mais de 300 litros de produtos com indícios de falsificação ou contrabando foram apreendidos em operações realizadas em municípios como Rio das Ostras, Niterói e na zona sul da capital. Entre os itens recolhidos estavam whiskies e cachaças adulteradas, que representam sérios riscos à saúde pública.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Caiado e Sabino trocam farpas e ministro ironiza: Quando ele tiver 1,5% eu respondo

Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Mulher morre em desabamento do mezanino do Restaurante Jamile, na Bela Vista

Congresso argentino limita decisões unilaterais de Milei ao aprovar lei que veta decretos

Processos contra Janones, Lindbergh e Boulos avançam no Conselho de Ética

Primeira fase de cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito (fonte próxima às negociações)

Netanyahu e Trump comemoram cessar-fogo em Gaza como "conquista histórica"

Reféns israelenses vivos serão libertados em troca de 2 mil prisioneiros palestinos (fonte do Hamas)

Operação apreende bebidas alcoólicas clandestinas na zona norte do Rio

'Derrota imposta ao povo brasileiro', diz Lula sobre MP caducada

SP: Polícia diz que metanol foi adicionado, e não gerado em destilação