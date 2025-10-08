Topo

Notícias

O que se sabe sobre arrastão em prédio na Barra Funda que gerou prejuízo de mais de R$ 2 mi

São Paulo

08/10/2025 08h12

Pelo menos quatro criminosos armados invadiram um prédio comercial na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, em um arrastão que durou cerca de 2h30 na manhã de terça-feira, 7. O caso é investigado pelo 23º Distrito Policial (Perdizes) que trabalha para identificar os envolvidos no crime que deixou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões.

Os criminosos iniciaram o arrastão por volta das 7h14 em um prédio comercial localizado em frente ao Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na altura do número 230 da Avenida Marquês de São Vicente.

O grupo chegou em um Renault Sandero branco, estacionou no segundo andar e subiu pelas escadas até o 21º andar, onde ocorreu o roubo principal, em uma construtora.

Todos os bandidos estavam de roupa preta e boné, segundo o tenente-coronel Helder Antônio de Paula, comandante do 4.º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A ação terminou às 9h44 quando, de acordo com registros de câmeras de monitoramento, o grupo deixou o edifício. Os bandidos saíram do local com o mesmo carro que chegaram.

Reféns e prejuízos

Durante o assalto, 17 funcionários foram feitos reféns. Eles permaneceram em um canto de uma sala comercial e receberam atendimento após o fim da ação. Não houve registro de feridos.

Os criminosos levaram dinheiro em espécie, objetos de valor, uma arma guardada no cofre da empresa e ainda realizaram transferências via Pix. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 2 milhões, segundo fontes ligadas à investigação.

Ação policial e investigação

Os criminosos se autodenominaram "La Casa de Papel", referência à série da Netflix, segundo relato de reféns. A Polícia Militar foi acionada às 9h59 e mobilizou ao menos 10 viaturas para o local onde foi realizada a varredura no prédio de 24 andares, que não localizou nenhum suspeito. A operação policial terminou por volta das 13h.

A investigação está sob responsabilidade do 23º Distrito Policial (Perdizes), que apura o possível uso de distintivos falsos pelos assaltantes e trabalha para identificar os envolvidos no caso.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Energias solar e eólica demonstram avanço notável em 2025

Falta de financiamento agrava risco de fome na Somália

PF prende 37 e resgata vítimas em operação contra abuso sexual de crianças

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses interceptaram seus barcos

Prêmio Nobel de Química vai para trio que desenvolveu nova arquitetura molecular

Gisèle Pelicot diz que 'nunca' deu consentimento ao acusado de estuprá-la

Rússia destruirá mísseis Tomahawk e seus lançadores se EUA os entregarem à Ucrânia, diz parlamentar

Rússia diz que ímpeto da reunião entre Putin e Trump no Alasca foi perdido

Trio ganha prêmio Nobel de Química por desenvolver materiais da "bolsa da Hermione"

Hamas entrega listas de nomes para acordo de troca com Israel

Justiça argentina emite veredicto para acusados de tentar matar Cristina Kirchner