NY estimula alta do Ibovespa após queda da véspera, antes de ata de Fed e votação de MP 1.303

A valorização dos índices das bolsas em Nova York respinga no Ibovespa nesta quarta-feira, 8. A alta ocorre após, na terça-feira, o principal indicador da B3 fechar em baixa de 1,57%, aos 141.356,43 pontos - menor nível em pouco mais de um mês -, sob crescentes riscos ficais.

A valorização do Ibovespa é discreta, dadas as contínuas preocupações com o rumo das contas públicas do Brasil. "A saída do investidor estrangeiro da Bolsa neste mês está pesando. O Ibovespa vinha renovando máximas. É natural uma correção, ainda mais com essas incertezas fiscais", avalia Guilherme Petris, operador de renda variável da Manchester.

Para hoje, o mercado espera a votação da Medida Provisória (MP) 1.303, que cria alternativas para compensar o aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), em plenário da Câmara dos Deputados e do Senado.

À tarde, será divulgada a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) relativa à reunião de política monetária de setembro, quando houve a primeira queda dos juros neste ano. Ainda há falas de dirigentes do Fed.

Quanto à MP, a medida precisa passar nas duas Casas do Congresso até as 23h59 para não caducar. Ontem, o texto foi aprovado com placar apertado (13 a 12), em comissão mista da Câmara. Apesar disso, há indefinições sobre trechos do relatório, especialmente em relação à taxação das bets.

Hoje o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), relator da MP, disse que não há mais concessões a serem feitas no texto. Ele afirmou que há um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votar a MP no plenário nesta tarde. O Senado deve apreciar a matéria à noite, segundo um acordo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse Zarattini.

No texto analisado ontem, o relator acatou emenda que uniformiza a alíquota do IR sobre rendimentos com Juros sobre Capital Próprio (JCP) e de aplicações financeiras em 18%. Se aprovada nos moldes atuais, a MP pode render arrecadação marginalmente maior do que a esperada anteriormente para o governo.

A proposta já contém diversas exceções em relação ao plano original, mas enfrenta grandes dificuldades de aprovação, pontua em nota o economista-chefe da Ativa, Étore Sanchez. Segundo ele, do ponto de vista econômico, trata-se de um verdadeiro "quebra-cabeça". Se a MP for aprovada, as alterações nos impostos podem gerar distorções em diversos mercados, com as sobretaxações. "Se engavetada, o governo sofrerá um grande dano na perspectiva de arrecadação e precisará encontrar maneiras alternativas para substituir o IOF", avalia Sanchez.

Conforme Petris, da Manchester, a perspectiva fiscal para 2027 não é promissora. "O cenário para 2027 não é bom. O governo tem indicado que pode aumentar os gastos. Isso é o contrário do que se espera de um governo - gasta muito mais do que arrecada", avalia o operador de renda variável da Manchester.

Além disso, fica no foco a pesquisa Genial/Quaest, que mostra a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu melhor nível desde janeiro, com aprovação e desaprovação praticamente empatadas.

Às 11h35, o Ibovespa subia 0,66%, aos 142.286,23 pontos, perto da na máxima do dia, que foi de 142.335,68, ante abertura na mínima em 141.356,43 pontos, com variação zero. Em Nova York, as bolsas avançavam até 0,65% (Nasdaq). Os investidores ainda seguem atentos a eventuais impactos da paralisação do governo dos EUA, que está em seu oitavo dia.

Apesar da alta em torno de 0,80% do petróleo, Petrobras ia para o campo negativo, com 0,32% (PN) e 0,61% (ON). Mesmo sem a referência do minério de ferro em Dalian, na China, onde ainda é feriado, Vale tinha elevação de 0,65%. Após quedas na véspera, ações de grandes bancos subiam. A maior alta era Bradesco, com ganho de cerca de 1%