Noruega vence Paraguai na prorrogação (1-0) e vai às quartas de final do Mundial Sub-20

08/10/2025 23h07

Com um futebol ultradefensivo, a Noruega venceu o Paraguai por 1 a 0 na prorrogação e avançou para as quartas de final do Mundial Sub-20, no Chile, aproveitando a única jogada perigosa que teve em 120 minutos de jogo. 

Os noruegueses, que sofreram apenas um gol no torneio, recuaram logo cedo e cederam a iniciativa aos paraguaios, que viram todas as suas tentativas de ataque esbarrarem na muralha nórdica. 

Na única jogada de ataque elaborada em toda a partida, Julian Laegreid avançou pela esquerda e cruzou para a área, onde encontrou o atacante Niklas Fuglestad que finalizou para o fundo da rede (116'). 

O Paraguai, que não desistiu de tentar, ainda teve um pênalti perdido aos 13 minutos pelo atacante Tiago Caballero no Estádio Fiscal, em Talca, cerca de 250 quilômetros ao sul de Santiago. 

O domínio sul-americano foi tão intenso que, antes do gol, o único chute da Noruega foi de longa distância no primeiro tempo. 

A Noruega vai enfrentar a França, que derrotou o Japão por 1 a 0 no Estádio Nacional de Santiago, também nos minutos finais da prorrogação. 

A partida das quartas de final será disputada às 20h (horário de Brasília) do dia 12 de outubro, no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 100 km de Santiago.

--- Jogos das oitavas de final do Mundial Sub-20 (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Ucrânia - Espanha  0 - 1 

Chile - México  1 - 4 

- Quarta-feira:

Argentina - Nigéria 4 - 0

Colômbia - África do Sul 3 - 1

Paraguai - Noruega 0 - 1 (após prorrogação)

Japão - França 0 - 1 (após prorrogação)

- Quinta-feira:

Estados Unidos - Itália em Rancagua (16h30)

Marrocos - Coreia do Sul em Rancagua (20h00)

Sabino afirma que permanência no União Brasil ficou 'insustentável'

