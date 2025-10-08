Nobel de Química premia trio por pesquisas sobre novas estruturas moleculares

O japonês Susumu Kitagawa, o jordano-americano Omar M. Yaghi e Richard Robson, nascido no Reino Unido, ganharam nesta quarta-feira(8) o Prêmio Nobel de Química pelo desenvolvimento das chamadas estruturas metalorgânicas.

"Essas construções, denominadas estruturas metalorgânicas, podem ser usadas para recuperar água do ar no deserto, capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos ou catalisar reações químicas", especificou o júri em um comunicado.

Os nomes de Yaghi e Kitagawa estavam há anos na lista para o prêmio de Química.

"As estruturas metalorgânicas têm um enorme potencial, pois oferecem oportunidades antes inimagináveis para criar materiais feitos sob medida com novas funções", afirmou Heiner Linke, presidente do Comitê do Nobel de Química.

O Nobel de Química é o terceiro prêmio da temporada.

