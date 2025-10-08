Topo

Nikolas vota com governo em MP e diz que errou porque cuidava da filha bebê

Nikolas Ferreira (PL-MG), com a filha no colo, diz que se equivocou e votou com o governo na MP que taxa bets e investimentos - Arquivo pessoal
Nikolas Ferreira (PL-MG), com a filha no colo, diz que se equivocou e votou com o governo na MP que taxa bets e investimentos
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

08/10/2025 19h25

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) votou com o governo na MP (medida provisória) que aumentava a arrecadação em R$ 17 bilhões taxando bets e investimentos financeiros. Ele afirmou que estava cuidando da filha e cometeu um erro.

O que aconteceu

Nikolas estava em Belo Horizonte na hora da votação. Ele não esteve em Brasília na semana passada por causa do nascimento da menina. Voltou à capital federal somente ontem para participar de uma manifestação pela anistia. Terminado o ato, voltou na mesma noite para a capital mineira.

O deputado afirmou que se confundiu. Nikolas enviou uma foto ao UOL com a filha no colo e na legenda escreveu a seguinte justificativa: "Cuidando dela, acabei não entendendo a orientação [determinação do partido sobre apertar sim ou não]".

O voto foi contra uma ordem presidente do PL. Valdemar Costa Neto enviou mensagem no grupo do partido afirmando que a orientação em derrubar a MP era um pedido pessoal e fazia parte da estratégia da oposição.

Nikolas tratou a situação como um engano. Ele ressaltou que se posicionou contra a MP. "Fiz campanha contra e errei kkkk acontece". O parlamentar também se explicou nas redes sociais. Na postagem, repetiu que foi engano.

Somente dois deputados do PL foram contra a orientação. Antonio Carlos Rodrigues (SP) votou contra a orientação do presidente Valdemar. Outros 75 parlamentares ajudaram a derrubar a MP.

A medida provisória foi derrotada por 251 votos pela derrubada e 193 pela manutenção. O governo perdeu mesmo fazendo concessões ao agronegócio e procurando entendimento com partidos como PP, União Brasil, PSD e Republicanos.

