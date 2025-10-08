Neto de Mandela retorna à África do Sul após ser deportado por Israel

JOHANESBURGO (Reuters) - O neto do falecido presidente sul-africano e ativista antiapartheid Nelson Mandela chegou a Johanesburgo nesta quarta-feira depois de ser detido e deportado por Israel, que impediu que a flotilha da qual ele fazia parte entregasse ajuda a Gaza.

Mandla Mandela, que voltou para casa com outros quatro sul-africanos, disse que ele e o grupo com o qual estava foram mantidos em uma prisão israelense por seis dias antes de serem libertados pela Jordânia.

"Fomos algemados com cabos amarrados firmemente atrás das costas, retirados de nossos barcos, colocados na plataforma e expostos para todos... verem", disse Mandela, 51 anos, no aeroporto, onde foi recebido por simpatizantes que agitavam bandeiras palestinas.

"Mas isso não é nada comparado ao que os palestinos têm sido submetidos diariamente", disse ele, referindo-se à ofensiva militar de Israel contra o Hamas desde o ataque mortal do grupo militante palestino a Israel há dois anos.

Israel diz que os relatos de fome em Gaza são exagerados e descartou a flotilha como um golpe publicitário em benefício do Hamas. O país negou ter maltratado as centenas de pessoas que deteve, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg.

(Reportagem de Sisipho Skweyiya e Nellie Peyton)