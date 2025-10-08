Topo

Netanyahu, de Israel, reunirá governo na quinta-feira para aprovar acordo de cessar-fogo em Gaza

08/10/2025 20h55

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que deve convocar o governo na quinta-feira para aprovar o acordo de cessar-fogo em Gaza que inclui a libertação de todos os reféns israelenses.

"Um grande dia para Israel", acrescentou Netanyahu em uma declaração após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo entre Israel e o Hamas para encerrar a guerra de dois anos em Gaza.

(Reportagem de Alexander Cornwell)

