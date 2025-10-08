Netanyahu diz que convocará governo para aprovar acordo com Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que convocará o governo para aprovar o acordo com o Hamas, anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

No comunicado, Netanyahu cita a volta dos reféns israelenses. "Um grande dia para Israel. Amanhã convocarei o governo para aprovar o acordo e trazer todos os nossos queridos reféns para casa", diz um trecho do texto.

Primeiro-ministro agradeceu a Trump e aos soldados israelenses. "Agradeço aos bravos soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a todas as forças de segurança, graças à sua coragem e sacrifício, chegamos a este dia. Agradeço do fundo do meu coração ao Presidente Trump e à sua equipe por se mobilizarem para esta missão sagrada de libertar os nossos reféns".

Hamas também confirmou o acordo com Israel. " Apreciamos profundamente os esforços dos nossos irmãos mediadores no Catar, Egito e Turquia. Também valorizamos os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, que busca o fim definitivo da guerra e a retirada completa da ocupação da Faixa de Gaza".

*em atualização