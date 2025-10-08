Topo

Netanyahu anuncia reunião de governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza

08/10/2025 20h32

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que reunirá seu governo nesta quinta-feira (9) para aprovar o plano de libertação dos reféns sequestrados em Gaza, como parte da estratégia apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Amanhã reunirei o governo para que o acordo seja aprovado e possamos trazer de volta para casa nossos queridos reféns", declarou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete na noite de quarta.

