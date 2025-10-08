Nestlé abandona aliança global para reduzir emissões de metano provenientes da produção leiteira

LONDRES (Reuters) - O grupo alimentício Nestlé disse nesta quarta-feira que havia se retirado de uma aliança global para cortar as emissões de metano que visa reduzir o impacto da pecuária leiteira no aquecimento global.

A Dairy Methane Action Alliance foi lançada em dezembro de 2023, com membros, que incluem a Danone , a Kraft Heinz e a Starbucks , comprometendo-se a medir e divulgar publicamente as emissões de metano de suas cadeias de fornecimento de laticínios e publicar planos para reduzir essas emissões ao longo do tempo.

A Nestlé não disse por que estava se retirando da aliança, mas afirmou que continuaria trabalhando para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo o metano, em todas as suas cadeias de suprimento e que estava mantendo seu compromisso de zero líquido até 2050.

A medida é o mais recente golpe em uma aliança corporativa que busca limitar o impacto do aquecimento global e ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, desmantela uma série de iniciativas de proteção climática. Vários bancos importantes, por exemplo, deixaram o principal grupo do setor que lidera os esforços para reduzir as emissões de carbono.

"A Nestlé analisa regularmente sua participação em organizações externas", disse a empresa suíça. "Como parte desse processo, decidimos descontinuar nossa participação na Dairy Methane Action Alliance."

Até o final de 2024, a Nestlé havia reduzido as emissões de metano em quase 21% em comparação com os níveis de 2018, disse a empresa em sua declaração não financeira de 2024.

O metano é quase 30 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, o que o torna um dos principais focos das tentativas de reduzir o aquecimento global.

(Reportagem de Alexander Marrow)