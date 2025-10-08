Topo

Notícias

Não conhecemos e não temos mapeamento de 70% de nossas riquezas naturais, diz Lula

Brasília

08/10/2025 11h19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil não conhece 70% das suas riquezas naturais e que não existe um mapeamento das terras raras - grupo de minerais estratégicos para a transição energética. "A gente só conhece 30% das nossas riquezas minerais.

Tem 70% que a gente não conhece. A gente não tem o mapeamento ainda. A gente não tem o mapeamento das terras raras, que o mundo inteiro tá brigando por terra rara", disse na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, na manhã desta quarta-feira, 08, em Luziânia (GO).

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também falou no evento. Ela afirmou que "é fácil defender o meio ambiente no País dos outros, difícil é ter desmatamento zero no próprio País".

