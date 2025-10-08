Muller, do BCE, diz que a inflação está estável e que a economia deve se recuperar

FRANKFURT (Reuters) - A inflação na zona do euro se estabilizou na meta de 2% do Banco Central Europeu e a economia deve se recuperar gradualmente, disse o membro do BCE Madis Muller nesta quarta-feira.

"O cenário básico para nós ainda é o de uma recuperação gradual, vemos a renda dos europeus crescendo gradualmente (e) o poder de compra está aumentando", disse ele em um evento em Tallinn.

(Reportagem de Francesco Canepa)