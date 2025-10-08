Ela viveu cena da novela na vida real: 'Fui estuprada e ninguém me acolheu'

As lembranças daquele dia ainda estão nítidas na memória dela. Tinha 12 anos e trabalhava como empregada doméstica para um casal. Antes de sair, a patroa disse a ela que fosse embora quando terminasse a limpeza. Não demorou muito, o marido da mulher chegou com três amigos pedindo que preparasse café.

"Fiz e levei na sala. Todos riram, se olharam e me olharam. Senti um arrepio e fui direto para o quartinho da empregada, nos fundos da casa".

Enquanto trocava de roupa, dois homens que estavam na sala entraram no quartinho. Os demais permaneceram na porta. A partir dali, as cenas descritas por ela são de horror.

Depois do estupro, ela foi ameaçada e não contou imediatamente a ninguém o que aconteceu.

Quando tinha 16 anos contei para o meu pai. Fomos denunciar, mas, em seguida, as ameaças de morte voltaram. Deram uma surra no meu irmão e eu voltei a ter medo de sair na rua e ter crises de pânico como tive no pós-estupro.

Com exceção do patrão, ela disse que os demais agressores eram desconhecidos. Soube, depois, que dois eram policiais e um "poderoso" de outra cidade. Os homens nunca foram punidos pelo que fizeram.

Um deles é vivo e, recentemente, me pediu perdão para não ir para o inferno. Eu só respondi: Morra em paz!.

Cena de novela e o retorno do trauma

A menina de 12 anos violentada por quatro homens é Goretti Bussolo, 59, que reviveu o trauma ao assistir, no último dia 23, às cenas da personagem Kami, interpretada pela atriz Giovanna Lancellotti, na novela 'Dona de Mim'. Na trama, exibida na TV Globo, a jovem foi abusada sexualmente por um desconhecido na rua. O capítulo causou repercussão e comoção nas redes sociais.

"Assistir à cena na novela mexeu com dores guardadas, que eu pensei não relembrar mais. Eu assistia à Kami (a atriz foi perfeita) e chorava. Chorei muito. Chorei por tudo o que nunca ninguém me perguntou. Nunca ninguém me acolheu, abraçou, pois escondi, silenciei", desabafa.

Goretti conta que tornou sua história pública somente em 2014. Até ali, vivenciou sozinha a dor da violência e da incompreensão.

Fui um problema para a minha família. Fui a filha que não deu certo, como disse minha mãe. E era verdade. Eu era insuportável, me odiava, me mutilava, tentei suicídio quatro vezes por não suportar a dor do existir. Fui internada várias vezes em um hospital psiquiátrico. Pensei 110 quilos, depois parei de comer e pesei menos de 50.

O impacto da agressão também refletiu nos relacionamentos de Goretti.

"Enquanto ainda me sentia vítima, vivi a violência doméstica. Fui perseguida pelo meu ex-marido por muitos anos. Fui a mãe solo que não conseguia ter relacionamentos saudáveis, todos abusivos", disse.

Ao voltar a estudar, Goretti se especializou e passou a auxiliar mulheres vítimas de diferentes tipos de violência Imagem: Arquivo pessoal

Transformando dor em poesia e ajuda

Foi na poesia e na sala de aula que Goretti encontrou apoio para lidar com a própria história.

"Em 2011, rompi com tudo. Voltei a estudar, me pós-graduei em estratégias de enfrentamento às violências, me especializei em políticas para mulheres, tráfico de pessoas, pessoas em situação de rua. Recentemente, concluí uma segunda pór-graduação, em mediação de conflitos em ambientes escolares e de empresas. Me alimentei de livros, poesia e conhecimento, e assim me salvei".

Com a bagagem da capacitação e a vivência da dor, Goretti fundou, em julho de 2015, ao lado de amigos poetas, o Instituto Todas Marias, que já atendeu milhares de mulheres vítimas de todos os tipos de violência. Ela também atua como palestrante em escolas, empresas, sindicatos e organizações do terceiro setor.

"Hoje sou agente de transformação. Transformei a dor em poesia, em colo, em escuta, em amar mulheres e meninas como eu fui", conta Goretti.

Mesmo dando outro norte para o que aconteceu, Goretti ainda lida com as feridas causadas pelo abuso e precisa de suporte psicológico e psiquiátrico.

"Não consigo sozinha. Preciso desses suportes para me ouvir e de medicamentos para não voltar aos vícios. Vivo um dia de cada vez. Meus vícios hoje são: paçoquinha, poesia e gente que dói (pessoas que também carregam feridas)".

Goretti considera que sua história a fez uma "agente de transformação" Imagem: Arquivo pessoal

Trauma da violência

A violência que Goretti sofreu pode desencadear uma série de agravos em saúde mental, como autoestima rebaixada, depressão, isolamento social, dificuldades em estabelecer vínculos afetivo amorosos, sentimentos de incapacidade, falta de perspectiva no futuro e uso abusivo de álcool e outras drogas.

A violência sexual é uma experiência traumática das mais graves ao psiquismo humano, por ser uma violação psíquica, e também do corpo da vítima. E, como trauma, essas cicatrizes permanecem ao longo da vida. Entretanto, há formas de lidar com a violência vivida, explica Letícia Moura, psicóloga e mestre em Ciências em Saúde.

A especialista, que atua há mais de 15 anos no atendimento a vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde (SUS), explica que sentimentos aversivos, como nojo e culpa fazem parte dos relatos e sensações de quem passou por esse tipo de agressão.

"É comum a necessidade urgente de tomar banho como uma tentativa de limpar-se das impressões, memórias e resquícios da violência sofrida. Esses e outros aspectos devem ser trabalhados em psicoterapia, por meio da elaboração dos sentimentos da vítima. Durante o processo, são comuns episódios constantes de rememorações da violência compatíveis com o Transtorno do Estresse Pós-Traumático, geralmente necessitando avaliação psiquiátrica e acompanhamento em rede de cuidados", destaca.

Letícia ressalta que as consequências da violência podem ser superadas, ainda que não esquecidas. O importante, segundo ela, é buscar auxílio e confiar no processo.

"A primeira impressão é a de que essa etapa da vida não vai passar, mas, geralmente, passa — cada qual em seu tempo, que não é único e nem padronizado. É absolutamente possível retomar a vida, os sonhos, os projetos e a esperança que foram, a princípio, interrompidos pelo trauma. É impressionante e incrível capacidade de elaboração dos lutos e das dores que as pessoas possuem. Já presenciei casos em que mulheres retornaram ao serviço de referência para mostrar seus projetos adiados e agora colocados em prática. É um dos retornos mais gratificantes que os profissionais podem receber", afirma.

Como denunciar

A advogada Amanda Mesquita, especialista em violência contra a mulher, diz que a primeira atitude a ser adotada pela vítima é ir ao hospital.

"A vítima tem direito garantido pela Lei do Minuto Seguinte a atendimento imediato e integral no SUS, sem a exigência de boletim de ocorrência prévio. No hospital são coletados vestígios para exame pericial, oferecida profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis, contracepção de emergência e acompanhamento psicológico. Só depois desse atendimento médico é que a vítima deve decidir se vai registrar a ocorrência na delegacia", explica Amanda.

A especialista destaca que a palavra da vítima, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), já é uma prova, mas o ideal é preservar vestígios.

Não tomar banho, nem trocar ou lavar as roupas, e ir direto ao hospital. Mesmo na ausência de vestígios físicos, há outras formas de prova, como prontuário médico, ou exame de corpo de delito, mensagens e ligações, relatos feitos a familiares ou amigos logo após o fato, testemunhas indiretas, registros de deslocamento, laudos psicológicos e eventuais confissões ou indícios comportamentais do agressor. Não existe obrigação legal de a vítima guardar roupas ou objetos, isso ajuda, mas a ausência desses itens não inviabiliza a investigação.

Amanda Mesquita, advogada especialista em violência contra a mulher

No Brasil, os crimes de violência sexual têm penas severas. O estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, é punido com reclusão de 6 a 10 anos, podendo chegar a 12 anos se houver lesão grave e até 30 anos se resultar em morte.

"Depois do não, tudo é estupro. Isso vale dentro e fora do casamento, entre pessoas que namoram, convivem ou são casadas. O consentimento precisa ser livre, expresso e contínuo. Se não há vontade da vítima, a relação forçada é crime, independentemente do vínculo que exista entre as partes", finaliza a especialista.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por email, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.