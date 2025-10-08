Mulher morre em desabamento do mezanino do Restaurante Jamile, na Bela Vista

O desabamento do mezanino do restaurante Jamile nesta quarta-feira, 8, na região central de São Paulo, provocou a morte de Suênia Maria Tome Bezerra, de 57 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas.

Suênia foi encontrada sob os escombros já em parada cardiorrespiratória. O corpo dela foi retirado do local por volta das 18h15. O restaurante fica localizado na Rua 13 de Maio, 647, no bairro Bela Vista.

Dados preliminares da ocorrência indicavam que a estrutura cedeu após uma explosão de gás, mas a informação foi corrigida posteriormente pela Polícia Militar, que declarou que o mezanino desabou. O restaurante não estava aberto ao público no momento.

O local foi interditado pela Defesa Civil municipal por risco de colapso e imóveis vizinhos não foram atingidos.

Entre as vítimas, uma mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Mariana, outra para a UPA Mooca, uma terceira para o Hospital Salvalus e uma vítima do sexo masculino para o Pronto-socorro Municipal Santana - Lauro Ribas Braga.

A Subprefeitura Sé informou que o restaurante possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022, e que também está com a licença sanitária vigente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Conforme o Corpo de Bombeiros, o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, também está regularizado.

Em nota, a assessoria de Fogaça negou que ele seja dono do estabelecimento. Segundo o texto, "a atuação dele no Jamile se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento."

No comunicado, o chef diz ter prestado solidariedade às vítimas e aos familiares e reafirmou que a principal preocupação "é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária".