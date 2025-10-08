Topo

Mulher é vítima de sequestro-relâmpago em estacionamento de supermercado na zona sul de SP

08/10/2025 10h34

Uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro-relâmpago ao sair do estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o caso ocorreu no sábado, 4, na Avenida Engenheiro Jose Salles.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que ela é abordada por dois criminosos armados. Ela foi obrigada a entrar no veículo com os autores e a realizar transações bancárias. Depois, foi liberada e os suspeitos fugiram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ocorrência foi registrada no como roubo no 102° DP (Socorro).

Outros casos

Em maio deste ano, uma mulher de 45 anos foi sequestrada enquanto guardava compras no estacionamento de um petshop no Morumbi, também na zona sul. Na ocasião, ela foi obrigada a fazer transferências bancárias e depois libertada pela polícia, que a localizou após ser acionada por uma testemunha.

A mulher sofreu escoriações e ficou em estado de choque, mas foi medicada. Um suspeito pelo crime foi baleado pela polícia e morreu. O outro foi preso dias depois.

No final do ano passado, a modelo Luciana Curtis, de 47 anos, foi sequestrada junto com o marido e a filha de 14. Os três saíam de um restaurante no Alto da Lapa, na zona oeste. Eles foram levados para um cativeiro em Parada de Taipas, onde passaram a noite e foram obrigados a fazer transferências bancárias. Os suspeitos foram presos em janeiro deste ano.

