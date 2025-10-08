Topo

Notícias

MPF recomenda que Ibama não conceda licença até que Petrobras refaça simulação de emergência

São Paulo

08/10/2025 17h17

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá recomendou nesta quarta-feira, 8, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não conceda a licença de operação à Petrobras para o bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial, até que a empresa demonstre, em um novo exercício simulado, a real capacidade de resposta em caso de um vazamento de óleo.

Em setembro, a estatal recebeu a aprovação do Ibama para a Avaliação Pré-Operacional (APO), simulado de resposta a emergência realizado pela companhia em agosto.

O órgão ambiental, contudo, informou que faria um novo simulado para confirmar as mudanças feitas pela Petrobras no atendimento à fauna em caso de vazamento de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A operação, porém, não afetará o processo de licenciamento para a estatal explorar a região.

Para o MPF, essa medida é contraditória e viola as normas do licenciamento ambiental pois oferece riscos ao meio ambiente, divide de forma ilegal as etapas do licenciamento e contraria, inclusive, norma do próprio Ibama.

Assim, o MPF também recomenda que o Ibama reconsidere e revogue a aprovação da APO do Bloco FZA-M-59, com base nas inconsistências detalhadas pela própria equipe técnica da autarquia.

O prazo para o Ibama se manifestar sobre o acatamento da recomendação é de 72 horas após o recebimento.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo

Colômbia vence África do Sul (3-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas do Mundial Sub-20

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza (nota vista pela AFP)

Trump se prepara para anunciar acordo sobre Gaza, diz AFP

TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

Punido pelo PP, Fufuca diz que atua acima de 'disputa partidária interna'

Congresso argentino limita capacidade de Milei de governar por decreto

Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Filha de Nelson Piquet sofre acidente nos EUA e carro fica destruído; veja

Wall Street continua a subir sem trégua

Câmara aprova retirada de pauta da MP da taxação e impõe derrota ao governo Lula