MP denuncia 3 PMs por morte de estudante baleada pelas costas na Bahia

O Ministério Público da Bahia denunciou hoje três policiais militares envolvidos na morte da estudante Ana Luisa dos Santos de Jesus, 19, que foi baleada durante uma operação no bairro da Engomadeira, em Salvador, em abril.

O que aconteceu

Militares foram denunciados pelo crime de homicídio. Na denúncia, a promotoria pediu que sejam reconhecidos os agravantes de motivo torpe, meios que impossibilitaram defesa da vítima e emprego de meio que resultou em perigo comum porque os policiais atiraram em uma rua pública.

Promotoria também pediu a prisão preventiva dos três agentes denunciados. O caso foi remetido ao Tribunal de Justiça da Bahia, que decidirá se acolhe ou não a denúncia do MP. O UOL entrou em contato com o TJ-BA, mas não obteve retorno.

Policiais denunciados integram o Pelotão de Emprego Tático Operacional da 23º Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia. Como os agentes não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do estado não se manifestou. O espaço segue aberto.

Entenda o caso

Ana Luisa foi baleada com um tiro nas costas. Na ocasião, a jovem havia foi atingida no momento em que descia uma escadaria e tentava voltar para a casa.

Policiais atiraram durante perseguição a um suspeito. Segundo a denúncia, os agentes teriam avistado o homem andando em via pública e, ao tentar abordá-lo, o suspeito fugiu.

Militares correram em direção ao suspeito e efetuaram disparos. Entretanto, a promotoria afirma que os policiais atiraram "mesmo sem qualquer prévia agressão contra a guarnição ou qualquer risco oferecido a terceiros", contrariando versão apresentada pelos agentes.

Promotoria afirma que policiais viram Ana Luisa, mesmo assim efetuaram os disparos. "Mesmo tendo a clara visão da presença de Ana Luisa andando pelo beco, persistiram com a ação, assumindo o risco de provocar evento morte, mesmo de terceiros", diz a denúncia.

Os três policiais tentaram forjar um suposto confronto armado, garante o MP. O órgão reitera que os militares chegaram a acionar o Centro Integrado de Comunicação da PM e solicitaram reforço para conferir veracidade à versão apresentada.

O suspeito perseguido pela PM no dia da morte de Ana Luisa conseguiu fugir. O homem não foi localizado ou identificado.

Ana Luiza era estudante de estética. Na ocasião ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A jovem era filha única e se formaria na faculdade no próximo ano.

Na época, a Polícia Militar alegou confronto e diz ter reagido diante da ''injusta agressão''. A corporação informou que durante rondas de rotina os agentes foram surpreendidos por disparos feitos por um grupo de homens armados. Suspeitos teriam fugido do local na sequência e, durante a varredura da corporação pela comunidade, a jovem foi encontrada ferida no chão de uma viela.